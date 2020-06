Futbalistov Slovana kompletne otestovali: Ako dopadli výsledky?

Futbalisti Slovana Bratislava sú prvým klubom Fortuna ligy, ktorý sa podrobil testovaniu na koronavírus COVID-19.

Špeciálny odberový tím AGEL Clinic Bratislava, ktorá je členom skupiny AGEL, otestoval dnes dopoludnia hráčov a vybraných funkcionárov klubu. Výsledky budú známe do 48 hodín. V priebehu dvoch dní sa na základe spolupráce Slovenského futbalového zväzu, Únie ligových klubov a spoločnosti AGEL SK uskutoční testovanie celkovo vyše 600 hráčov a funkcionárov všetkých klubov Fortuna ligy.

Testovanie sa uskutočnilo priamo v priestoroch klubu belasých. Odberový tím použil ochranné osobné prostriedky, u každého hráča bol zistený pred testovaním jeho aktuálny zdravotný stav a celková anamnéza. "Dnes sme otestovali 45 osôb najspoľahlivejšou metodou PCR, vyšetrenie trvá maximálne pár desiatok sekúnd, je bezbolestné, avšak môže byť trochu nepríjemné," uviedla hovorkyňa nemocníc siete AGEL Martina Pavliková.

Športový riaditeľ Slovana Richard Trutz: „Náš lekársky tím vyvinul v súvislosti s prevenciou voči tomuto ochoreniu maximálne úsilie. Aplikovali sme viaceré opatrenia a pozorne sme sledovali zdravotný stav hráčov, pričom sme nezaznamenali žiadne symptómy respiračného ochorenia. Veríme, že to potvrdia aj výsledky testov. Samozrejme, testovanie je potrebné pre reštart futbalu a veríme, že všetky kluby z neho vyjdú bez pozitívnych prípadov. Testom sa podrobili všetci hráči A-mužstva i členovia realizačného tímu, ktorí sú s nimi v úzkom kontakte.“

Brankár a slovenský reprezentant Dominik Greif: „Nebolo to nič dramatické. Snažil som sa to zvládnuť hrdinsky, verím, že sa mi to aj podarilo. Som presvedčený, že všetko bude v poriadku, nikto z nás nemal nijaké problémy či príznaky. Rovnako verím, že to bude dobré aj v iných kluboch a už nič nebude brániť reštartu ligy.“

Krídelník Erik Daniel: „Nebolo to dvakrát príjemné, ale čakal som, že to bude ešte horšie (úsmev). Testy jednoducho musíme zvládnuť, aby sme mohli začať ligu. Sme radi, že už ich máme za sebou. Po dlhej dobe nám chýbajú súťažné zápasy a už sa veľmi tešíme, keď budeme môcť na ihrisku bojovať o ligové body.