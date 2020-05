Takto to bude fungovať v našich školách a škôlkach: Aké opatrenia najviac potrápili riaditeľov

Opäť do školy! Hoci sa to zdá byť neuveriteľné, mnohé deti sa na tento moment po viac ako dvoch mesiacoch naozaj tešia.

Riaditelia materských a základných škôl však posledné dni takmer ani nespávali a snažili sa pripraviť zariadenia tak, aby boli hygienicky bezpečné a aby bol vyučovací proces čo najefektívnejší. Ako to bude fungovať na jednotlivých školách a s akými problémami sa museli učitelia boriť?!

Andrea Oberta, riaditeľka MŠ v Bernolákove (okr. Senec)

Andrea Oberta, riaditeľka MŠ v Bernolákove (okr. Senec)

- Zabezpečili sme pre všetky učiteľky dezinfekciu, štíty a aj rúška. Tie budú musieť mať na sebe, rovnako ako aj deti do času, kým budú do materskej školy vodiť rodičia svoje deti (od 7.30 - do 8.00.) . Potom si rúška môžu dať na celý deň dole.. Nepoužité rúška, prinesené z domu, si nasadia všetci popoludní v čase, keď rodičia budú chodiť pre svoje detičky.

V jedálni sa budú striedať po jednotlivých skupinách, aby sme im jedlo nemuseli nosiť tried. Nenastúpilo nám 7 učiteliek, takže bojujeme s personálnym zabezpečením, do materskej školy sa tak, bohužiaľ, dostalo len 75 detí z 264.. Deti budú spávať v triedach na poschodí a v tom čase sa zabezpečí dezinfekcia spodných tried a zase po spaní sa budú dezinfikovať spálne.

Martin Fazekaš, riaditeľ ZŠ Hroncova 23, Košice

Martin Fazekaš, riaditeľ ZŠ Hroncova 23, Košice:

- Do školy sa vráti 258 žiakov prvého až piateho ročníka, čo je približne 75 % z celkového počtu. Žiaci budú povinní nosiť rúška len v spoločných priestoroch. Nebude nám zvoniť ani školský zvonček. Učitelia si vo svojich triedach budú sami riadiť vyučovací proces a teda aj počet a dĺžku prestávok medzi vyučovacími blokmi.

V prvom až v piatom ročníku budú učitelia priamo v triedach a zároveň budú zadávať zadania žiakom, ktorí ostali doma. Niektorí kolegovia sa budú pripájať cez videokonferencie priamo z tried. Treba však povedať, že v júni nepôjde o klasické vyučovanie, so žiakmi sa bude najmä prehlbovať učivo, ktoré sa preberalo počas dištančného vzdelávania.

Róbert Rudinský, riaditeľ ZŠ na Nábrežnej ulici, Nové Zámky

Róbert Rudinský, riaditeľ ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch

- Celkovo nastupuje 82 % žiakov. Žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať na vyučovacom procese priamo v škole, majú vypracovaný harmonogram online vyučovania. V piatom ročníku sa niektoré vyučovacie predmety budú riešiť online priamo v škole. . Veľký dôraz sme kládli na dodržanie všetkých hygienických opatrení.

Príchod žiakov do školy sa bude realizovať tromi vchodmi podľa ročníkov až po vytvorenie sektorov v školskej jedálni či na školskom dvore. Nosenie rúšok nebude povinné pre žiakov ani pani učiteľky v kmeňových triedach. V ostatných priestoroch sa bude vyžadovať.. Prvý deň bude v triedach sprevádzaný zábavno-vzdelávacími aktivitami.

Eva Balážová, riaditeľka ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen

Eva Balážová, riaditeľka ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen

- Máme vytvorené kompaktné skupiny, je ich 15. Kolektívy sme nemiešali. Nastúpia deti, ktoré prejavili záujem o vyučovanie, niekde sme však museli urobiť výber. Vyberali sme podľa kritérií ministerstva školstva, niekde sa zasa budú deti striedať po týždni.

Je to však v ojedinelých prípadoch, ktoré máme len tri. Škola bude otvorená od 6.30 do 15.20, čiže bude fungovať aj školský klub. Online výučba ostáva aj naďalej, dokonca takto z domu budú aj niektorí učitelia vyučovať deti v škole. Prestávky mať nebudeme.