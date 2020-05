Cibulkovej deň D sa nezadržateľne blíži: Posledná kontrola pred pôrodom!

Deň D sa nezadržateľne blíži! Bývalá tenistka Dominika Cibulková (31) absolvovala koncom týždňa na ružinovskej klinike jednu z posledných kontrol pred pôrodom. Malého Jakubka privedie na svet už o niekoľko dní prirodzeným spôsobom vo Viedni.

Fotograf Nového Času stretol Dominiku vo štvrtok spolu s manželom Michalom pred ružinovskou poliklinikou. Sympatický pár mal spolu ruka v ruke namierené na jednu z posledných lekárskych prehliadok pred pôrodom.prezradila Novému Času vždy dobre naladená Dominika a jedným dychom dodala. „Zatiaľ necítim, že by sa malý pýtal na svet, len kamošky ma všetky strašia, že by to mohlo prísť aj skôr, ako to očakávame. Ja to vidím viac-menej na termín,“ dodala bývalá štvrtá najlepšia hráčka sveta. Tehotenstvo pre ňu bolo prakticky bezproblémové.zamyslela sa Cibulková. Nápad rodiť vo Viedni si nerozmyslela. „Dosť dlho to bola pre mňa dilema, ale už je všetko vybavené. Papiere sú prichystané, aby nás nezaskočil nejaký problém. Michal aj ja máme vybavenú výnimku, takže po návrate z pôrodnice na Slovensko bude karanténa domáca,“ vysvetlila logistiku a vyzradila aj to, či bude mať malý Jakubko v budúcnosti nejakých súrodencov.uzavrela so smiechom Cibulková.

Rodiť do vody? To nie!

Domča pre Nový Čas zároveň priznala, že pôrod v luxusnej rakúskej klinike prebehne prirodzeným spôsobom. „Kamarátky sa ma snažili presvedčiť aj na pôrod do vody. To u mňa ale nehrozí. Bude to prirodzenou cestou,“ netajila svoj zámer.

Neprajných fanúšikov s prehľadom odbila

Stylista a fotograf Lukáš Kimlička pripravil s tehotnou Dominikou prestížne umelecké fotenie pre módny magazín. Keď zábery zverejnil na instagrame, určite nečakal, že bude musieť nenávistné komentáre k nim vymazávať či vypínať celú diskusiu. „Nikdy som nezažil toľko hejtov pod fotkami ženy, a ešte k tomu tehotnej. A teraz je úplne jedno, či je na fotke Dominika Cibulková alebo Anička Pagáčová. Nekutočné, koľko zla, nenávisti, závisti a pohrdánia je vo vás, ženách. Prestaňte sa už porovnávať, závidieť si, urážať sa a hlavne prestaňte svoje nenávistné hejty skrývať za vyjadrenie názoru. Ženy majú držať spolu,“ napísal Kimlička, na ktorého slová reagovala aj samotná Domča. „Lukášov status je pre mňa oslavou ženskosti a pohľadom na ženskú krasu v rôznych podobách a obdobiach ženy. Je to človek, ktorý so mnou pracuje už dlhé roky, takže klobúk dole!“