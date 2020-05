Líder skupiny Vidiek Janko Kuric býva so svojou manželkou Simonou v rodinnom dome v centre Bratislavy, ktorý je však aj napriek tomu doslova oázou pokoja a zelene. Otvorený, presvetlený priestor je zariadený veľmi vkusne v modernom štýle presne podľa predstáv oboch manželov. Do očí vám zaručene udrie zatočené schodisko, ktoré je dominantou obývačky a obrazy, ktoré maľovala Kuricova manželka Simona. Sympatický spevák však poodhaľoval aj rôzne vychytávky a svojmu humoru neostal taktiež nič dlžný! Z jeho príhody so stolom puknete od smiechu!