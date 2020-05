Ročný obrat 600 miliónov eur, no žiadne posily: Louis Van Gaal spomína na ťažké časy v Manchestri United

Manchester United má za sebou pomerne turbulentnú minulosť, ktorá nie je tak dávna. Od čias odchodu legendy Sira Alexa Fergusona sa Manchester, zdá sa, nespamätal dodnes.

Zmeniť to však mal Louis Van Gaal (68). Ten prebral kormidlo po nevydarenom angažmá Davida Moyesa.



Holanďan mal v klube smelé plány. Jeho prvým krokom k úspechu s mužstvom malo byť omladenie kádra. To sa mu však stalo aj osudným.

Bývalý tréner Bayernu Mníchov či FC Barcelona boj proti vedeniu klubu prehral.



„Manchester United nemal na to, aby sa stal šampiónom. Mal zostarnuté mužstvo s desiatimi hráčmi nad 30 a piatimi nad 35 rokov," spomínal na vtedajšiu situáciu na Old Trafforde.



„Obrat vo výške 600 miliónov libier ročne a nedokážu kúpiť hráčov, ktorých klub potrebuje. Samozrejme, predávajúci klub tiež rozmýšľa: Ak ste takí bohatí, mali by ste za hráča zaplatiť najvyššiu sumu. To sa stalo s transfermi."



Louis Van Gaal však priznal, že do Manchestru by sa bol ochotný aj napriek tomuto všetkému vrátiť.



"Som typ človeka, ktorý dá každému druhú šancu. Pôsobenie v Manchestri United bol mojim najvúčším kariérnym úspechom."



Van Gaal je aktuálne na predčasnom "dôchodku," no nevylučuje návrat na trénersku lavičku.