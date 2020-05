Vláda si preklepne výstavbu Národného štadióna: Uvažujú nad plnou sumou aj súdnym procesom

Výstavba Národného futbalového štadióna (NFŠ) bude predmetom analýzy.

Vláda v stredu prijala uznesenie, v ktorom žiada do konca júna vykonať analýzu doterajších právnych vzťahov súvisiacich s výstavbou štadióna medzi firmou NFŠ, respektíve spoločnosťou Národný futbalový štadión, a Slovenskou republikou, zastúpenou ministerstvom školstva. Preskúmať chce aj podklady smerujúce k uzatvoreniu kontraktov vrátane výstupov poradenských spoločností.

Po analýze má byť následne na rokovanie vlády predložený materiál s návrhom alternatív ďalšieho postupu v súvislosti s NFŠ. Vládny kabinet sa v stredu situáciou okolo štadióna zaoberal pre pochybnosti týkajúcich sa dodatku (číslo 2) k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na NFŠ. Dodatkom sa celková kúpna cena za nekomerčnú časť štadióna zvýši na 98.447.000 eur. Dodatok odsúhlasila ešte koncom januára vláda Petra Pellegriniho. Kúpna cena sa mala zvýšiť v dôsledku realizovaných dodatočných prác a dodávok. Druhá liga sa zrejme nedohrá: Odohrať 12 kôl by bolo náročné "Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý sa do konca budúceho mesiaca pozrie na všetky kroky, ktoré boli zrealizované a v rámci toho sa navrhnú možné riešenia. Uvažujeme od hraničného riešenia, ktoré je pre mňa neakceptovateľné, že to bude plná suma, až po možnosť súdneho procesu. Máme niekoľko rôznych alternatív," povedal minister školstva Branislav Gröhling. Šéf rezortu školstva si však chce počkať na Holého stanovisko z právneho i legislatívneho hľadiska: "V priebehu júla by sme sa mali rozhodnúť v rámci uznesenia vlády, čo bude s NFŠ." Gröhling verí, že sa nájde výhodná alternatíva, prioritne pre štát a pre športovcov.

"Existencia pochybností v súvislosti s podstatou dodatku číslo 2 vyplýva aj zo stanoviska spoločnosti KPMG Slovensko, ktoré bolo prílohou materiálu prerokovaného 29. januára vládou SR. Ako sa uvádza v úvodnom upozornení 'zdôrazňujeme, žeTakéto rozhodnutie je výhradne v zodpovednosti ministerstva a vlády'," informoval minister školstva Branislav Gröhling v materiáli, ktorý predložil v stredu na rokovanie vlády. V súvislosti s kúpou NFŠ zo strany štátu preto považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za potrebné vyrovnať sa s hodnotením tejto najväčšej verejnej investície do športu.Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová v súvislosti s NFŠ po stredajšom rokovaní vlády povedala, že začiatkom februára podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie. "Momentálne nemám žiadnu spätnú väzbu od prokuratúry. Túto otázku budem intenzívne riešiť, pretožepovedala Remišová. Tvrdí, že je za podporu športu i za kvalitné športoviská, avšak musí to byť efektívne a výhodné pre štát.