Druhá liga sa zrejme nedohrá: Odohrať 12 kôl by bolo náročné

Komisia pre riadenie II. ligy posunie na výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ) návrh na ukončenie súťažného ročníka 2019/2020 bez možnosti dohratia v letnom období.

V rozhovore na oficiálnom webe SFZ to uviedol šéf druholigovej komisie Miroslav Richtárik.

"Preberali sme rôzne alternatívy a zaoberali sme sa aj myšlienkou, ako ešte dohrať súťažný ročník v aktuálnej situácii. V konečnom dôsledku však nemáme ani výstup od hlavného hygienika, čiže nevieme, za akých podmienok by sme dohrávali a navyše nás tlačí aj čas. My by sme museli odohrať 12 kôl do 25. júla. To by bolo náročné a nepoznáme ani termín, kedy by sme mohli začať hrať, či 6. alebo 13. júna. Komisia sa zhodla, že na utorkové zasadnutie výkonného výboru SFZ podá návrh, aby súťaž predčasne ukončil v aktuálnom stave," vysvetlil Miroslav Richtárik.

Šéf príslušnej komisie tvrdí, že s druholigovými klubmi bol v úzkom kontakte. "Obtelefonoval som ich a komunikoval som s nimi, rovnako ako ďalší členovia Komisie. Kluby mali problémy, napríklad s hráčskymi zmluvami, ktoré mali podpísané buď do 31. mája alebo do 30. júna. Všetky kluby však deklarovali, že ak by sme rozhodli, že sa súťaž má dohrať, tak ju dohrajú riadne, ako bolo naplánované," podotkol Richtárik.

Veľká kritika na rozhodnutie Únie ligových klubov (ÚLK) o nemožnosti vypadnúť z Fortuna ligy v tejto špecifickej sezóne rozdelenej koronavírusom zaznieva najmä z tábora lídra druholigovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica. Ako sa na to díva druholigová komisia, že posledný klub z Fortuna ligy nezostúpi a nebudú sa hrať ani barážové stretnutia? "Každý klub je samostatný právny subjekt. Rozumieme reakcii Banskej Bystrice, ktorá je aktuálne na prvej priečke a mala možnosť zabojovať o postup do najvyššej súťaže. Obdobný názor mali aj ďalšie dva kluby Dubnica a Skalica, ktoré taktiež majú záujem hrať v najvyššej súťaži, čo prezentovali v médiách," priznal Richtárik.

Odsúhlasený termín uzavretia prihlášok do nového súťažného ročníka II. ligy je 26. jún. "Následne by sme chceli začať nový ročník začiatkom augusta. Verím, že všetky kluby by sa mali prihlásiť. Čo sa týka Petržalky, snaží sa svoju situáciu pozitívne vyriešiť, aby aj v ďalšom ročníku účinkovala v II. lige a nie tretej," dodal Richtárik.