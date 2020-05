Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. zúri: Sme znechutení zo skrátenia ligy!

Vlastný gól! Šalamúnske rozhodnutie! Liga totálne stratila kredit! Len pár fragmentov z ostrej kritiky futbalovej verejnosti po piatkovom verdikte klubov dokončiť nadstavbovú časť Fortuna ligy v skrátenej verzii.

V skupine o titul i o záchranu mužstvá odohrajú namiesto štandardných desať kôl iba päť (13. júna – 11. júla). Reštart bez divákov a s prísnymi hygienickými podmienkami musí ešte schváliť Úrad verejného zdravotníctva. Na piatkovom rokovaní dostali Slovan, Žilina i Trnava, ktoré vykopali spolu 17 titulov v ére samostatnosti, riadne po nose. Bašty slovenského futbalu presadzovali dohratie súťaže v kompletnom móde. Väčšina konkurencie presadila kratší formát. Napriek tomu, že z ligy nik nevypadne a nik do nej ani nepostúpi.

Po debakli na diplomatickom poli najviac penil generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší: „Sme znechutení rozhodnutím, ktoré považujeme za hrubo nezodpovedné a účelové. Vypočítavosť niektorých klubov zvíťazila nad zdravým rozumom. V súťaži bude prevaha tímov, ktoré budú hrať o nič. Naša liga získala týmto rozhodnutím status zbytočnej. Skrátený formát nemá žiadne iné opodstatnenie ako osobné záujmy klubov, ktorým vyhovuje udržať si svoje postavenie či nevypadnúť,“ uviedol na klubovej stránke.

Obhajca titulu argumentoval dobrou situáciou v krajine, väčším počtom televíznych prenosov i príjmov od partnerov pre kluby, ako aj možnosťou lepšie sa pripraviť na európske pohárové duely. „O čo máme v schválenom formáte hrať? V hre je len 15 bodov namiesto 30, čo predstavuje významný rozdiel. My môžeme byť po prvom kole majstrami, rovnako aj na druhom a treťom mieste môže byť rýchlo rozhodnuté. Šancu, ktorú sme mali, sme zahodili,“ dodal Kmotrík.

Žilina, ktorá je v likvidácii, stráca po základnej časti na vedúci Slovan desať bodov. Hoci bude ligu dohrávať väčšinou s dorastencami, chcela ju dokončiť podľa pôvodných plánov. Takto sa pokojne povezie do európskych pohárových vôd.zdôraznil generálny manažér Karol Belaník. „Musíme rešpektovať súčasné stanovisko. Ak nám to však umožní stav, chceme hľadať riešenia, ktoré by pri splnení všetkých bezpečnostných opatrení pomohli dostať na tribúny aj fanúšikov.“

Kratšia verzia sťažila šance Trnavy na tretie pohárové miesto. Zatiaľ ju od bronzovej Dunajskej Stredy delí osem bodov. Ani v malom Ríme nie sú spokojní s oklieštenou dohrávkou. „Prekvapil ma postoj viacerých klubov, ktoré nechceli hrať vôbec, čo považujem za maximálne nezodpovedné voči fanúšikom. Je jasné, že pre väčšinu mužstiev bude problém nájsť motiváciu. Nepredpokladám, že by si prvá trojica dala zobrať pohárové miestenky,“ povedal riaditeľ Spartaka Milan Cuninka.

Futbal v Európe sa postupne prebúdza z koronavírusového marazmu. Po Faerských ostrovoch, Bielorusku a Nemecku odštartovali cez víkend Česi jednou dohrávkou. Ešte tento mesiac sa rozbehnú súťaže v Dánsku, Poľsku, Maďarsku a Srbsku. Horšie je to vo veľkých ligách. O osude anglickej Premier League ešte nerozhodla vláda, mužstvá už trénujú v skupinkách. Španielska La Liga dostala zelenú na reštart od 8. júna, prvým súbojom by mohlo byť derby FC Sevilla - Betis Sevilla (12. júna). Talianska Serie A sa nezačne skôr ako 14. júna. Vláda v krajine do uvedeného dátumu nechce povoliť konanie športových akcií.

Skupina o titul

Slovan - Ružomberok

Žilina - Trnava

Dun. Streda - Michalovce

Skupina o záchranu

Senica - Sereď

Trenčín - Pohronie

Zlaté Moravce - Nitra