Madonna nemá s nahotou absolútne žiadny problém: Išla donaha! FOTO až od 18 rokov

Opäť šokuje! Keďže vo svete zúri pandémia koronavírusu, mnohí z nás každé ráno pravidelne siahnu po tom najjednoduchšom outfite na doma – tepláky a tričko. Popová diva Madonna (61) sa však rozhodla, že verejnosti ukáže o niečo pikantnejšie outfity a mnohým len padla sánka.

Len pred niekoľkými dňami slávna speváčka pobúrila svet pikantnými fotografiami v spodnej bielizni, pričom na jednej z nich vytrčila aj svoj zadok. Ako uvádza portál News.com, mnohí špekulujú, že si dala speváčka vylepšiť zadok.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Tentokrát zašla Madonna ešte ďalej. Na svojom Instagrame zverejnila fotografiu v priesvitnej podprsenke, cez ktorú jej je vidieť úplne všetko. Nesmeli chýbať šteklivé čierne tangá a vulgárna póza. Pozrite si jej pikantnú fotku v galérii a posúďte sami.

Popová diva si nemohla odpustiť ani vulgárny popis k fotke. „Súčasná šatníková št**ka... A pre tých z vás, ktorých táto fotka akýmkoľvek spôsobom urazí, chcem vás informovať, že som úspešne ukončila štúdium na univerzite, ktorá má na háku. Ďakujem, že ste sa zúčastnili mojej promócie! Trieda 2020!“ napísala.

V poslednom čase sa hviezda stáva terčom kritiky a mnohí fanúšikovia ju obviňujú, že „stratila kontakt so svojím publikom“. „Uctieval som ju. Všetci sme to robili,“ povedal niekto, kto v posledných rokoch s Madonnou úzko spolupracoval a má väzby na osoby jej blízke. „Stále to robím, ale som sklamaný. Ako kedy sa snažila predať samú seba a tým si získavala pozornosť. Dúfam, že s tým prestane“ pokračuje.

Madonna trávi pomerne veľa času na sociálnych sieťach a začiatkom mája 61-ročná speváčka prezradila, že zrejme prekonala koronavírus, pretože v jej tele sú už prítomné na protilátky. Pochválila sa, že sa chystá „nadýchať sa koronavírusového vzduchu“ a podľa jej slov si je istá, že sa nakazila na svojom turné.