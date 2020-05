Madonna zverejnila pikantnú fotku v sexi bielizni, ale... Zarážajúci pohľad na jej zadok!

61-ročná kráľovná popu sa v stredu na Instagrame podelila o sériu fotiek. Na jednej z nich ukazuje svoj zadok.

Ako informuje News, s fanúšikmi sa takto rozhodla podeliť o dobré správy a k fotkám v čiernej presvitajúcej bielizni napísala, že sa chystá podstúpiť operáciu. "Konečne som sa dočkala chirurgického zákroku ohľadom mojej chýbajúcej chrupavky!! Skákala by som od radosti, keby som po ôsmich mesiacoch trvajúcej bolesti mohla. Držte mi palce," napísala Madonna.

No fanúšikov upútalo niečo iné a špekulujú, či si speváčka náhodou nenechala vylepšiť zadok. "Najhoršie implantáty v zadku NA SVETE," píše jeden komentujúci a ďalší s ním súhlasí: "Pre tie implantáty v zadku vyzeráš smiešne."

Nie je to prvýkrát, čo sa Hollywoodom šíria chýry o jej vylepšenom pozadí. Tieto zvesti sa začali roznášať už v januári minulého roka. Vtedy speváčka zareagovala príspevkom na Instagrame, v ktorom deklarovala, že nepotrebuje nikoho povolenie a so svojím telom si plánuje robiť to, čo chce.

Na začiatku roka 2020 počas jej celosvetového turné Madame X World Tour trpela Madonna bolesťami kolena a boku. Bola pristihnutá, ako pri chôdzi používa tyč. Taktiež zrušila 14 vystúpení.

Speváčka sa nedávno priznala, že zrejme prekonala koronavírus, keďže v jej tele sú už prítomné protilátky. Potom odišla z domu a aj napriek karanténe si užila večierok so svojimi priateľmi, kde spolu oslávili narodeniny fotografa Stevena Kleina.

Kráľovna popu prispela sumou 1,1 milióna amerických dolárov (1 015 971 eur) na vytvorenie vakcíny proti COVID-19. "Som vďačná za to, že môžem podporiť výskumný tím zaoberajúci sa hľadaním lieku na COVID-19!!"