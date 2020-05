Čo bude s rekreačnými poukazmi: Má tento benefit vôbec budúcnosť?

Máte nárok na rekreačný poukaz od zamestnávateľa a radi by ste ho využili?

Ubytovacie zariadenia na Slovensku už môžu prijímať návštevníkov, zato letné detské tábory zatiaľ nie sú v ponuke. Akú budúcnosť má tento zamestnanecký benefit? Čo môžete robiť, ak ste už zaplatili za rekreáciu či detský tábor na Slovensku?

Cestovný ruch na Slovensku tento rok padá na dno. Ani budúcnosť tzv. rekreačných poukazov zatiaľ nie je jasná. „Ministerstvo dopravy v súčasnosti prehodnocuje nastavenie rekreačných poukazov, konkrétnejší návrh predstavíme v najbližších dňoch,“ povedal hovorca rezortu Ivan Rudolf. Zamestnávateľom prekáža najmä to, že sú povinné. „Fakt, že ide o povinnosť, spôsobuje firmám komplikácie, predovšetkým teraz, keď môžu mať finančné problémy v dôsledku prepadu tržieb,“ povedala Miriam Filová z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Firmám, ale aj cestovnému ruchu by podľa nej pomohlo, keby sa štát dočasne podieľal na financovaní benefitu. Poukazy sa začali používať vlani. Na vývoj domáceho cestovného ruchu mali veľký vplyv. Medziročne pribúdalo návštevníkov aj prenocovaní a tak to bolo až do februára. V marci sa prejavili dôsledky pandémie.

Poukazy pomáhajú rodinnej kase

Martina Nemethová, Konfederácia odborových zväzov SR

- Takýto poukaz môže odľahčiť rodinný rozpočet, na druhej strane pomôcť domácemu cestovnému ruchu. Stále poukazujeme na to, že treba zvýšiť príjmy zamestnancov, aby mali dostatok financií na rekreačné pobyty aj bez rekreačných poukazov.

Detské tábory by mali byť

Pavol Bobošík, konateľ CK Slniečko

- Ideme na Úrad verejného zdravotníctva, aby sme sa dohodli na podmienkach organizovania detských letných táborov. Dúfame, že toto leto sa budú realizovať. Naša cestovná kancelária začala predávať tohtoročné pobyty už v decembri a v marci skončila zľava za skorý nákup. Dnes od klientov nepýtam zálohu, je len jedno euro, iba si rezervujú termín. V predpredaji rodičia uhradili časť sumy za pobyt. Ak by sa tábor nemohol konať, postup by bol ako pri inom pobyte organizovanom cestovkou.

Majú byť dobrovoľné

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500

- Kríza v dôsledku pandémie zasiahla všetky segmenty, zamestnávatelia bojujú o udržanie zamestnanosti a mnohí aj o prežitie. Už v minulosti upozorňovali, že musia znášať čoraz väčšiu záťaž v podobe zvýšených príplatkov či rekreačných poukazov. Klub 500 navrhuje zmenu rekreačných poukazov z povinných na dobrovoľné.

Odpočítať z dane

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

- Ak chceme podporovať domáci cestovný ruch, mali by sa rekreačné poukazy stať odpočítateľnou položkou zo základu dane tak, aby boli dostupné pre každého, kto platí dane a má chuť podporiť domáci cestovný ruch. Znížime tak mzdové zaťaženie zamestnávateľov a dovolenka na Slovensku sa stane zaujímavejšou pre oveľa širší okruh občanov.

V marci prepad

V marci sa v ubytovacích zariadeniach na Slovensku ubytovalo 100 522 osôb vrátane cudzincov. Oproti marcu 2019 to je o 64 % menej. Počet prenocovaní dosiahol 364 894, čo je medziročne o 54 % menej. „Odvetvie bolo priamo zasiahnuté uzatvorením ubytovacích zariadení, čo viedlo k poklesu výkonových ukazovateľov cestovného ruchu,“ napísal Štatistický úrad.

