V novom prieskume dýcha Obyčajným ľuďom na krk Smer: Jedna koaličná strana by sa do parlamentu ani nedostala

Takmer tri mesiace od volieb sa čísla pre politické strany začínajú hýbať. Najsilnejšou silou na Slovensku podľa májového prieskumu agentúry FOCUS ostáva OĽaNO Igora Matoviča (47).

Zaujímavé však je, že od volieb, kde získali 25 %, stratili vyše dvoch percent voličov. Pomerne natesno za nimi nasleduje Smer, ktorý naopak od volieb získal tri percentá voličov. Politické dianie na Slovensku posledné týždne ovplyvňuje najmä situácia okolo koronavírusu. Ostatné témy tak idú do úzadia alebo sa objavujú len sporadicky.

Oproti poslednému prieskumu v apríli sú čísla v zásade stabilné, no dajú sa pozorovať určité trendy. Podľa sociológa a šéfa agentúry FOCUS Martina Slosiarika rolu zohralo doťahovanie premiéra Matoviča a ministra hospodárstva z SaS Richarda Sulíka. „Keď si spočítate preferencie súčasných koaličných strán, tak sa pohybujú na úrovni 46 %, vo voľbách to bolo 45 %. Tá situácia je z tohto pohľadu stabilná. Ani tri mesiace po voľbách vládne strany v sumáre nestrácajú,“ vysvetľuje Slosiarik. O percentá, o ktoré prišlo OĽaNO, sa podľa neho bijú hlavne sulíkovci, ktorí mierne rastú, a Sme rodina, ktorá je stabilne na 11 %. Slosiarik pripomína, že strana Za ľudí je stále pod piatimi percentami a do parlamentu by sa nedostala.

Naopak, viac ako 6 % ľudí by volilo Progresívne Slovensko, ktoré sa do Národnej rady nedostalo. Zaujímavé bude podľa Slosiarika sledovať, ako sa bude vyvíjať strana Smer najbližšie mesiace. V súčasnosti zostáva najsilnejšou opozičnou stranou.

„Smer hneď po voľbách posilnil na 21 % a udržuje si tie hlasy. Samotný výsledok vo voľbách na úrovni 18 % bol pre časť voličov dobrým signálom, že strana zatiaľ nejde do histórie, ale treba za tým hľadať najmä Petra Pellegriniho,“ hovorí Slosiarik. Pripomína, že bude otázne, ako sa bude voličská podpora prelievať v najbližších mesiacoch, keďže sa schyľuje k boju medzi Ficom a Pellegrinim. Práve druhý menovaný otvorene hovorí o tom, že zo Smeru odíde, ak sa mu nepodarí vyhrať.