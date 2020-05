Ťažko chorú Oliviu si konečne zobrali domov, ďalšia krutá rana osudu: Slová lekárov rodinu zdrvili

Matka rozpovedala srdcervúci príbeh jej rodiny. Už neuvidí vyrastať svoju dcéru, keďže jej diagnostikovali rakovinu v konečnom štádiu.

Beth Durkin (33) doktori v dvadsiatom týždni tehotenstva povedali, že jej bábätku chýba srdcová chlopňa a bude musieť podstúpiť vážnu operáciu. Ako informuje Mirror, neskôr jej dcérke Olivii diagnostikovali DiGeorgeov syndróm, genetickú poruchu, ktorá môže spôsobiť zlyhanie srdca a iné ťažkosti.

Mamička ostala tri mesiace s Oliviou na jednotke intenzívnej starostlivosti a nakoniec si ju v januári víťazoslávne odviezla domov. Radosť netrvala dlho. V septembri jej lekári povedali, že jej ostáva 6-12 mesiacov života.

"Ešte stále to úplne nechápem. Myslím, že som sa s tým nezmierila. Ak mám byť úprimná, bojím sa dňa, keď to prijmem," hovorí Beth. "Všetko by bolo jednoduchšie, keby som vedela, že Olivia je v bezpečí a bude v poriadku. Ľahšie by som sa s tým zmierila. No priviedla som ju na tento svet a rada by som vedela naisto, že bude v poriadku."

Možnosť prerušiť tehotenstvo okamžite zatrhla. "Musela som to skúsiť. Pozrite na ňu teraz." Beth má s manželom Marcom ešte jednu dcéru, päťročnú Rhiannon. Rodina žije vo Walese.

Olivia sa narodila v nemocnici v Bristole v novembri 2018 a keď mala iba desať dní, podstúpila náročnú 12-hodinovú operáciu srdca. Podľa slov Beth doktori neočakávali, že operáciu prežije, a keď prišli dvojhodinové záchvaty, iba sa na ňu bezradne dívali.

Ako ostávala pri posteli svojej dcérky, zrazu začala pociťovať bolesť v boku. Myslela si, že ide iba o zaseknutý nerv. Oliviu prepustili v januári z nemocnice, no Bethina bolesť sa stále zhoršovala. Magnetická rezonancia ukázala, že išlo o niečo ďaleko horšie.

"Videla som im to v tvárach. Spýtala som sa, či je to niečo vážne, a oni mi neodpovedali." Beth diagnostikovali rakovinu pľúc a k tomu aj rakovinu kostí. Nebude žiť dlhšie, ako jeden rok. "Ešte potom niečo dodal, ale akonáhle som počula 6-12 mesiacov, prestala som počúvať," spomína zúfalá Beth. "Keď sme doviezli Oliviu domov, hovorila som si, že toto budú konečne tie Vianoce, ktoré sme mali osláviť už minulý rok. A potom mi bolo povedané toto a je to nefér."

Rodina taktiež vytvorila zbierku na stránke GoFundMe, aby vyzbierali peniaze na pokrytie nákladov spojených s chemoterapiou a imunoterapiou. Lekári dúfajú, že správne zvolená liečba jej zvýši nádej na prežitie.

"Len dúfame a dúfame, že sa to skončí. Sme zdrvení. Cítim sa bezmocne," povedala Bethina matka Shirely Wiseman (58). Dodáva, že väčšina ľudí, ktorí týmto prechádzajú, majú 60-70 rokov, po liečbe idú domov a odpočívajú, ale Beth má iba 33, manžela a dve deti.