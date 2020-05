Slovensko ľutuje, že USA chcú odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi: Odkaz pre Rusko

Slovenská republika prijala rozhodnutie Spojených štátov amerických odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi (ZON) s poľutovaním, ale zároveň chápe dôvody, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu.

Spolu so spojencami opätovne vyzýva Ruskú federáciu, aby implementovala svoje záväzky vyplývajúce zo ZON a prispela tak k zachovaniu jej funkčnosti. TASR o tom informovali z tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Slovenská republika ako zmluvná strana ZON podľa MZVaEZ SR prikladá veľký význam zachovaniu tohto dôležitého nástroja vojenskej transparentnosti prispievajúceho k budovaniu vzájomnej dôvery, stability a bezpečnosti v Európe.

"Slovenská republika bude pokračovať v implementácii ZON, v zapájaní sa do aktivít v prospech jej zachovania a zvýšení intenzity konzultácií smerujúcich k posilňovaniu medzinárodných mechanizmov kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia," uvádza ministerstvo.

Zmluva o otvorenom nebi nadobudla účinnosť v roku 2002 a je vnímaná ako dôležitý nástroj medzinárodnej kontroly zbrojenia. Umožňuje, aby armáda jednej krajiny vykonala určitý počet neozbrojených prieskumných letov nad územím inej krajiny. Podpísalo ju 35 krajín sveta.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok (21. 5.) oznámil zámer odstúpiť od tejto dôležitej zmluvy, umožňujúcej vykonávať prieskumné lety nad územím signatárskych krajín. Trump pritom obvinil Rusko z porušovania jej ustanovení. K oficiálnemu odstúpeniu USA od zmluvy by malo dôjsť o šesť mesiacov. Donald Trump však naznačil, že by toto rozhodnutie mohol ešte prehodnotiť, ak by Moskva začala Zmluvu o otvorenom nebi opäť plne dodržiavať.