USA vystupujú z vojenskej dohody, ktorá umožňuje kontrolné prelety: Podľa médií to znamená jediné

Spojené štáty odstupujú od vojenskej dohody, ktorá umožňuje vykonávať vzájomné kontrolné prelety nad signatárskymi štátmi. Oznámil to vo štvrtok podľa agentúry AP Biely dom.

Dohoda o otvorenom nebi, ktorú popri USA, Kanady a Ruska uzavrela väčšina európskych krajín vrátane Česka, bola podpísaná v Helsinkách v roku 1992, do platnosti vstúpila o desať rokov neskôr.

Podľa denníka The New York Times je vypovedanie dohody ďalším dôkazom toho, že prezident USA Donald Trump je pripravený ukončiť aj americko-ruskú zmluvu START o obmedzení strategických zbraní.

Na základe dohody o otvorenom nebi môžu zúčastnené štáty medzi sebou podnikať kontrolné lety, aby sa presvedčili, že žiadna zo zúčastnených strán nechystá vojenskú agresiu. Američania ale dlhodobo poukazujú na to, že Moskva dohodu porušuje, pretože zakazuje prelet nad mestom, kde sa predpokladajú rozmiestnené jadrové zbrane, ktoré by mohli zasiahnuť Európu. Rusko tiež zakazuje prelety nad oblasťami, kde sa v tom čase konajú vojenské manévre.

V utajených správach Pentagon aj americké rozviedky podľa The New York Times uvádzajú, že Rusko prelety využíva ku zmapovaniu kľúčovej americkej infraštruktúry pre možné kybernetické útoky. Americkí činitelia takisto poznamenali, že Trumpa rozhnevalo, že Rusko v roku 2017 podniklo kontrolný let priamo nad jeho golfovým klubom v Bedminsteri v štáte New Jersey.

Očakáva sa, že Trumpovo rozhodnutie, o ktorom sa už dlhšie špekulovalo, budú európski spojenci USA vrátane členov NATO kritizovať. Možno predpokladať, že rovnaký krok ako teraz USA urobí i Rusko. Odchod USA z dohody o otvorenom nebi uvrhne ešte väčšiu neistotu na budúcnosť existujúcej americko-ruskej zmluvy START o obmedzení stavu strategických jadrových arzenálov. Tá bola podpísaná pred desiatimi rokmi v Prahe a budúci rok vyprší. Trump chce novú zmluvu, ktorá by popri Ruska zahŕňala aj Čínu. Peking sa ale do odzbrojovacích rokovaní zapojiť nemieni, čo vysvetľuje tým, že má vo výzbroji výrazne menej jadrových zbraní ako USA alebo Rusko.