Žene zostali len oči pre plač: Jej kamarát napísal na Facebook, že ju zabil koronavírus, šialený dôvod!

Matke Sharon zostali len oči pre plač. Jej blízky kamarát sa jej rozhodol pomstiť za to, že mu nedovolila pridať sa do skupinového chatu na Facebooku, ktorý mali založené mamičky. To, čo o nej narozprával, vás poriadne prekvapí.

30-ročná Sharon McIlvaneyová žije v meste Rossington v britskom grófstve South Yorkshire. Ako uvádza portál Daily Mail, matka bola chorá, a tak sa liečila doma v posteli. V tom si všimla na Facebooku falošný profil, ktorý sa za ňu vydával. Neznámy človek v jej mene napísal, že je pozitívne testovaná na COVID-19 a každý, kto bol na jej grilovačke, sa musí ísť dať otestovať. „Je mi to naozaj ľúto,“ napísal na koniec oznamu. A to nebolo všetko. O niekoľko hodín zverejnil jej blízky priateľ správu o tom, že Sharon je mŕtva! „RIP Sharon McIlvaneyová, budeš nám veľmi chýbať. Táto hrozná choroba si ťa zobrala príliš skoro,“ napísal. Keď sa jej dcéra Ebony rozhodla kontaktovať osobu, ktorá šíri nepravdy, dozvedela sa, že ide o pomstu, ktorú zosnoval muž, ktorého Sharon považovala za blízkeho priateľa. Zdrvená Sharon to nechcela nechať len tak a prípad nahlásila na polícii. Hneď nato sa pustila do obvolávania vystrašených priateľov a musela im vysvetľovať, že je nažive. Rozhodla sa zavolať aj mužovi, ktorý túto správu začal šíriť. „Zostali mi len oči pre plač. Zavolala som mu, pretože som chcela vedieť, prečo sa rozhodol zájsť až tak ďaleko. Je ako jed. Doteraz som bola na neho až príliš dobrá,“ opisuje svoje pocity Sharon. Muž sa chcel pomstiť bývalému šéfovi: Odporné, čo spravil jeho dcére Celé sa to začalo tým, že ju jej blízky priateľ kontaktoval a pýtal sa jej, ako sa má počas karantény. „Povedala som mu, že sa mám dobre, akurát som si v skupinovom chate písala s ostatnými matkami. Potom sa ma opýtal, či by sa mohol pridať, a ja som odmietla. Nie je mamou, takže s tým nemá nič spoločné. Cítil sa odstrčený,“ vysvetľuje celú situáciu Sharon. Muž, ktorý túto nepríjemnosť spôsobil, sa rozhodol reagovať. „Keby ma ako priateľa pridala do skupinového chatu na Facebooku, považoval by som ju za skutočnú kamarátku. Nestalo by sa to. Myslím, že dostala dôležitú lekciu a teraz si bude viac ceniť svojich priateľov,“ argumentoval. Bratislavčanka načapala frajera s milenkou, prišla drsná pomsta: Pozrite sa, ako mu doriadila luxusné auto! Keď sa jej blízki dozvedeli, že to bolo len klamstvo, okamžite ju zahrnuli podporou. „Neskutočne choré a detinské. Už nie si moja kamarátka, a tak budem na ihrisku rozprávať klamstvá,“ okomentovala situáciu jej známa. „Absolútne nechutné. Chúďatko táto žena mala určite ľudí okolo seba, ktorí si mysleli, že skutočne zomrela. To je hrozné,“ znel ďalší komentár na Facebooku. Polícia tento incident vyšetruje.