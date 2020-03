Muž sa chcel pomstiť bývalému šéfovi: Odporné, čo spravil jeho dcére

Valentin Mihaes pracoval v donáškovej službe Pizzaholic v britskom meste Heaton.

Svojho šéfa udal za diskrimináciu. Tvrdil, že mu málo platí, rasovo ho šikanuje, vykorisťuje a znemožnil mu tým splniť si sen o tom, aby do Británie presťahoval aj svoju rodinu z Talianska. Súd Valentinove sťažnosti uznal a šéf mu musel vyplatiť odškodné 16-tisíc libier. Napriek tomu sa naštvaný muž po roku vrátil aj s kumpánmi Bogdanom Boldeom a Danom Grozom do svojej bývalej práce.

Privítala ich majiteľova dcéra, oni sa však dožadovali šéfa. Keď im odmietla povedať, kde je, zbili ju a potom jej strčili hlavu do pece na pizzu, ktorá bola vyhriada na 280 stupňov celzia. ,,Keď prišli, nemala som obavy, ale zrazu začali kričať a potom ma strčili do pece. Bola som šokovaná, ani som si neuvedomila, že ma zranili a bola som v totálnej panike. Ale mám škaredé zranenia,” cituje portál Metro Jae Lockart, dcéru majiteľa.

,,Hľadali môjho otca, myslím, že chceli zaútočiť na neho. Ale keď som im nepovedala, kde je, namiesto toho napadli mňa. Schmatli ma a strčili do pece, mám zjazvené obočie a zápästie. Obávam sa, že tam budem mať jazvy už celý život.” Muži tiež v pizzerii vyčíňali a urobili škodu 3000 libier. Tú súd nariadil zaplatiť Miakelovi a dostal tiež dvojmesačnú podmienku. Dan Groza dostal taktiež podmienku. ,,Ich trest je smiešny. Mali ich strčiť za mreže aspoň na chvíľu, to by bola aspoň nejaká spravodlivosť,” hnevá sa Jae.