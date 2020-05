Novela zákona o zájazdoch má zmierniť dopad koronakrízy: Doplatia na to klienti cestoviek?

Nezisková organizácia Spotrebiteľské Centrum má vážne výhrady k navrhovaným zmenám v zákone o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu.

Tvrdí, že zásadným spôsobom porušujú práva spotrebiteľov a narúšajú ich ekonomické záujmy a navyše majú byť v rozpore so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách. "V zmysle nášho Občianskeho zákonníka ma každý povinnosť počínať si tak, aby predchádzal škodám. Vláda SR a parlament prijatím novely zákona o zájazdoch v tomto znení vystavia Slovensko žalobám zo strany Európskej komisie a pokutám za porušovanie práv spotrebiteľov," uviedol v utorok pre agentúru SITA riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak. "Preto by sme privítali, ak by vláda a poslanci NR SR v prvom rade v zmysle programového vyhlásenia vlády schválili zákon o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov," podotkol s tým, že inak pokuty za porušenie práva EÚ zaplatia daňoví poplatníci.

Vláda v pondelok prerušila rokovanie o návrhu novely zákona o zájazdoch a o skrátenom legislatívnom konaní o nej. Podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) predložil novelu so zámerom zmierniť dopady koronakrízy na cestovné kancelárie a cestujúcich vzhľadom na nemožnosť realizovať zájazdy. Cestovné kancelárie by podľa návrhu mali mať možnosť dohodnúť sa na zmene zmluvy o zájazde a poskytnúť odklad zájazdu, resp. náhradný zájazd (poukážky), určité skupiny cestujúcich by mohli odklad zájazdu odmietnuť. To by malo platiť, ak od 12. marca do 31. augusta 2020 nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde, a to aj v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v tom čase od zmluvy o zájazde odstúpili. V prípade, že by cestujúci prijal zmenu zmluvy o zájazde, doplatil by cestovnej kancelárii zvyšok ceny za zájazd.

Podľa obchodných podmienok mnohých cestovných kancelárií sú spotrebitelia povinní doplatiť cenu zájazdu niekoľko týždňov, resp. dní pred nastúpením na zájazd. "Je iracionálne, aby spotrebitelia, ktorých štát prinúti nechať cestovnej kancelárii svoje peniaze, dával spotrebiteľom ďalšiu povinnosť spočívajúcu v doplatení ceny zájazdu, ktorý sa bude realizovať možno v priebehu budúceho roka," upozornil Antoňak. Ustanovenie o povinnosti spotrebiteľa doplatiť cenu zájazdu nie je podľa neho nijako odôvodnené, neodstraňuje následky koronavírusu a spotrebiteľov vystavuje neprimeraným právnym rizikám. "Štát tým vytvára pyramídovú hru," myslí si šéf organizácie. Proti povinným poukážkam podľa neho trvá petícia, spotrebiteľské organizácie v nej vyzývajú kompetentných, aby spotrebiteľom neupierali právo slobodne sa rozhodnúť a vybrať si.

Niektoré skupiny cestujúcich, ktorých sa dotkli opatrenia proti pandémii koronavírusu, by mali mať právo náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní. Malo by to platiť, napríklad, ak je zákazník počas uvedeného obdobia zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nemohol vykonávať prácu najmenej tridsať dní z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami proti pandémii a v ďalších prípadoch. Táto časť návrhu novely sa podľa riaditeľa Spotrebiteľského Centra javí ako diskriminačná a porušujúca základné ľudské práva.

"Európska komisia vyzvala členské štáty, dopravcov a cestovné kancelárie, aby rešpektovali práva spotrebiteľov. V zmysle zmluvy o fungovaní EÚ sú všetky členské štáty povinné v maximálnej možnej miere chrániť práva a ekonomické záujmy všetkých spotrebiteľov," poznamenal Antoňak. "Komisia taktiež odporučila členským štátom, aby pri legislatívnych iniciatívach v záujme zmierňovania dopadov koronakrízy umožnili cestovným kanceláriám poskytnutie poukážky (odkladu zájazdu na iný termín alebo zmenu zmluvy o zájazde), avšak za predpokladu, že s tým spotrebiteľ súhlasí," uviedol. Neschopnosť cestovných kancelárií ponúknuť cestujúcim výhodnú ponuku odkladu zájazdu podľa neho kompenzuje návrh zmeny zákona.

Ak by cestujúci podľa návrhu novely odmietol náhradný zájazd, cestovná kancelária by mu musela vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, do 14 dní od doručenia odmietnutia. Cestovná kancelária by bola povinná dohodnúť s cestujúcim poskytnutie náhradného zájazdu maximálne do 31. augusta 2021. Ak by sa cestovná kancelária s cestujúcim na náhradnom zájazde dovtedy nedohodli, platilo by, že odstúpila od zmluvy a bola by povinná cestujúcemu vrátiť všetky prijaté platby na základe zmluvy o zájazde do 14. septembra 2021.

"Spotrebitelia sa predloženým návrhom zákona stali rukojemníkmi cestovných kancelárií. Predkladateľ sa nevysporiadal so situáciou, čo v prípade, ak cestovná kancelária nebude mať ani po 14. septembri 2021 dostatok peňazí na vyplatenie cestujúcich. Rovnako tak sa nevysporiadal s plynutím času a premlčaním nárokov na vyplatenie peňazí spotrebiteľov," vyčíta Antoňak. Práve pre plynutie času premlčania odporučilo Spotrebiteľské Centrum spotrebiteľom, ktorým už mali byť vyplatené peniaze za nezrealizovaný zájazd, aby sa obrátili čo najskôr na súd. "

Ministerstvá neprizvali žiadne spotrebiteľské združenia na rokovania o vzniknutej situácii, na čo Spotrebiteľské Centrum upozornilo ministra hospodárstva ešte v apríli. Až následne bola na rokovanie prizvaná Slovenská komora spotrebiteľských organizácií," dodal Antoňak. Ak bude novela zákona o zájazdoch v predloženom znení schválená a podpísaná prezidentkou SR, podľa neho Spotrebiteľské Centrum využije všetky právne možnosti k pozastaveniu účinnosti "protispotrebiteľského zákona".