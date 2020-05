Rakúsko aj Chorvátsko otvorili hranice, Grécko pláže: Svitá na dovolenku pri mori?

Blíži sa koronakríza ku koncu? Napriek tomu, že niektoré krajiny stále hlásia vysoké počty nakazených a obetí, v niektorých sa situácia pomaly stabilizuje.

Stále viac ľudí sa začína zamýšľať nad letom a obdobím dovoleniek a krajiny, ktoré z cestovného ruchu žijú, sa snažia uvoľniť sociálne obmedzenia v čo najväčšej a najbezpečnejšej miere.

Rakúšania už hranicu nekontrolujú Otvoriť galériu Rakúsko Zdroj: northfoto Cez víkend zrušili kontroly na svojich vnútorných hraniciach so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Nemeckom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom. Podľa Policajného zboru SR kontroly s Talianskom a Slovinskom zostávajú zatiaľ zachované, ale zrejme už nie na dlho.

Úplné otvorenie hraníc by mohlo nastať už 15. júna. Pre Slovákov, ktorí prekročia hranice do Rakúska, stále platia všetky povinné opatrenia, čiže negatívny test na COVID-19 nie starší ako 4 dni alebo 14-dňová povinná domáca karanténa. Tieto opatrenia však budú policajné hliadky kontrolovať podľa vyhlásenia rakúskeho ministerstva vnútra „len náhodne“.

Naopak to neplatí!

Pozor však, ak si chcete vyjsť do Rakúska na nákupy, na našej strane sa kontroly budú vykonávať aj naďalej. Hoci Rakúsko svoje hranice s nami otvorilo, zmena platí len pri ceste od nás k nim a neznamená to, že rovnako ľahko sa vrátite aj naspäť. Pri vstupe na Slovensko stále platí povinnosť štátnej karantény, okrem presne vymedzených výnimiek.

Gréci zaplnili pláže Otvoriť galériu Grécko Zdroj: northfoto Gréci zaplnili pláže V sobotu Grécko otvorilo vyše 500 verejných pláží. Keďže miestene teploty už stúpajú k 40 °C, miestni obyvatelia túto možnosť využili takmer okamžite a rýchlo začali zapĺňať miesta pri mori. Musia však dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Na ploche 1 000 metrov štvorcových pláže nemôže byť viac ako 40 ľudí, slnečníky musia byť od seba vzdialené aspoň štyri metre a ležadlá jeden meter.

Stánky môžu zákazníkom predávať iba balené jedlo a nápoje. Obmedzenia sú prísne kontrolované a za ich nedodržanie hrozí až 30-dňové zatvorenie pláže a pokuta do výšky 20 000 eur. Oddnes budú môcť Gréci voľne cestovať po krajine aj na ostrov Kréta. Kaviarne, pohostinstvá a reštaurácie sa v krajine plánujú otvoriť 25. mája.