Plán Európskej komisie na pomoc letnému cestovnému ruchu: Ako budeme dovolenkovať?

Chcete cestovať, kúpili ste si zájazd, no stále neviete, čo bude?

Európska komisia včera predstavila veľký plán postupného reštartu cestovného ruchu. Okrem postupného otvárania hraníc predstavila aj opatrenia na pomoc cestovným kanceláriám a leteckým spoločnostiam. Záchranou majú byť vouchery. Čo komisia navrhuje?

Ak vám zrušia dovolenku, cestovná kancelária vám dá na výber: buď peniaze alebo poukaz. Tzv. voucher by mal platiť najmenej rok. Ak ho nevyužijete, peniaze vám vrátia. Európska komisia vkladá do voucherov veľkú nádej. Cestovky a aerolinky by k nim mali pridať ďalšie výhody, aby sa ľuďom oplatili. Štáty by zasa mali kryť ich cenu v prípade, že ten, kto poukaz vydal, by skrachoval. Samotná komisia však priznáva, že ľuďom nemôže túto možnosť nanútiť. „Dnešná smernica môže byť šancou na lepšiu (turistickú) sezónu pre mnohých Európanov, ktorých živobytie závisí od turistického ruchu, a, pravdaže, pre tých, ktorí by toto leto chceli cestovať,“ povedala výkonná podpredsedníčka komisie Margrethe Vestagerová.

Veľký plán reštartu počíta s trojfázovým koordinovaným otváraním hraníc. Všetko závisí len od epidemiologickej situácie. „Toto nebude normálne leto, pre nikoho z nás. Ale ak všetci urobíme to, čo máme, nebudeme musieť trčať v lete doma,“ povedala Vestagerová. V hromadných dopravných prostriedkoch bude zrejme povolených menej pasažierov než obvykle. V lietadle ani vo vlaku si nekúpite jedlo ani nápoj.

1. Môžem cestovať do zahraničia toto leto?

Cestovanie do zahraničia bude závisieť od vývoja situácie v oblasti verejného zdravia v jednotlivých štátoch. Komisia predpokladá, že pravdepodobne bude potrebný postupný a koordinovaný prístup. Začalo by to zrušením obmedzení a kontrol medzi regiónmi a štátmi s podobnými epidemiologickými situáciami. Týka sa to nielen susedných štátov: v prípade zrušenia obmedzení medzi dvoma regiónmi by sa to malo rozšíriť na všetky regióny, v ktorých je zdravotná situácia porovnateľná.

2. Aké opatrenia budú platiť počas cestovania?

- Cestujúcim sa odporúča, aby si lístky kupovali online. Pri kontrolách a vyzdvihnutí batožiny by sa mal zabezpečiť fyzický odstup.

- V autobusoch či vlakoch bude menej cestujúcich a tí, ktorí nie sú z jednej domácnosti, by mali sedieť oddelene.

- Dopravcovia môžu inštalovať ochranné bariéry, napr. medzi cestujúcimi a vodičom, a môžu od vás chcieť, aby ste nastúpili cez zadné dvere.

- Dvere by sa mali otvárať automaticky alebo na diaľku pri každej zastávke.

- Vo vozidle sa nesmú predávať potraviny, nápoje a iný tovar.