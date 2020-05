Podľa Cigánikovej môže byť problém s čakacími lehotami na operácie: Vráti sa režim do normálu až v septembri?

Zrejme bude problém dodržať čakacie doby na operácie. Po zasadnutí Výboru NR SR pre zdravotníctvo to konštatovala jeho predsedníčka Jana Cigániková.

Aj napriek tomu, že rezort zdravotníctva už povolil vykonávanie operácií, z pohľadu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti to bude podľa nej problém. Vrátiť sa do režimu pred koronavírusom sa podľa šéfky zdravotníckeho výboru možno podarí v septembri, a to najmä z personálnych dôvodov. Cigániková tiež apelovala na pacientov, aby sa neobávali návštevy lekára. "Keď nie doma, tak kde inde sa môžu cítiť bezpečnejšie ako u lekára," povedala. Poukázala na to, že lekári majú dostatok ochranných pracovných prostriedkov a vedia sa zariadiť tak, aby pacient mohol byť ošetrený bez ohrozenia.

Riaditelia vybraných štátnych zdravotníckych zariadení, zástupcovia ambulantných lekárov pacientskych organizácií na zasadnutí výboru apelovali na potrebu príkazov zo strany ministerstva zdravotníctva v písomnej podobe, nie ústnej. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová konštatovala, že je čas, aby sa systém začal postupne uvoľňovať. "Aby sme nemali o mesiac, dva alebo tri viac chronických pacientov. Aby sme predišli aj zbytočným úmrtiam," uviedla. Poukázala tiež na potrebu prijatia jednotného metodického usmernenia pre všetkých pacientov, aby v systéme neblúdili.

"Požadujeme od ministerstva zdravotníctva aj vlády, aby upokojili situáciu. Aby sa skutočne pacienti a občania nebáli prísť k lekárovi a nebáli sa, že budú odmietnutí," konštatoval prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Postupy by podľa neho mali byť zjednotené, jednoznačné a dané relevantne ako ústne, tak aj písomne. Ako dodal prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko, plánované operácie sa nevrátia automaticky do režimu z januára 2020. Trvať to môže podľa neho niekoľko týždňov až mesiacov.