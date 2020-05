Dobrovoľné rúška, otvorené kiná aj reštaurácie: Pozrite si podrobný prehľad najväčšieho uvoľňovania prevádzok

Dočkali sme sa! Po viac ako dvoch mesiacoch tvrdých protiepidemiologických opatrení sa krízový štáb rozhodol uvoľniť najväčšie množstvo prevádzok, ktoré boli doteraz zatvorené.

Premiér Igor Matovič (47) oznámil, že vo štvrtej fáze sa spúšťajú vnútorné priestory reštaurácií, obchodných centier, kín a o týždeň neskôr aj škôl a škôlok. Už od stredy si však Slováci budú môcť užiť aj voľný pohyb v exteriéri bez rúšok. Matovič hovorí, že situácia okolo koronavírusu je na Slovensku mimoriadne dobrá.

Za posledné dni pribúdajú počty novonakazených len v minimálnych množstvách, a to najmä v karanténe. Vďaka tomu sa Slovensko vo veľkom otvára a opatrenia, ktoré bránili rozšíreniu ochorenia COVID-19, sa uvoľňujú. Zrejme najviditeľnejšia zmena sa týka povinného prekrytia tváre, čiže nosenia rúšok.

V interiéri bude rúško naďalej povinné, no vonku budú môcť ľudia chodiť bez neho pod podmienkou, že budú od cudzích osôb v päťmetrovej vzdialenosti. „Nosenie rúška bude v exteriéri dobrovoľné,“ znie záver krízového štábu. Kedy bude možné zložiť ich aj vnútri budov, zatiaľ hlavný hygienik povedať nevedel. „To uvidíme, boli by sme však veľmi vpredu,“ povedal Ján Mikas.

Viac ľudí v obchodoch

Od stredy sa otvárajú mnohé prevádzky, ktoré boli doteraz dlhodobo uzavreté. Po novom si budete môcť posedieť v reštaurácii aj vnútri, avšak s povinnými rozostupmi medzi stolmi 2 metre, ako je to aj na terasách. Pri stoloch budú môcť byť len dvaja ľudia alebo rodina. Spúšťa sa aj prevádzka obchodných centier, čiže aj obchodov s oblečením či iným spotrebným tovarom.

„Oblečenie sa môže skúšať bez obmedzení,“ povedal Mikas. V platnosti zostávajú podmienky, ktoré hovoria o tom, že v prevádzke bude obmedzený počet ľudí. Uvoľňuje sa však aj toto opatrenie - neplatí vymedzený priestor 25 m² na jedného človeka, ale len 15 m². Vyhradené hodiny pre dôchodcov od 9.00 do 11.00 hod. však fungujú naďalej počas pracovných dní. „Sú ešte niektoré veci, ktoré by sa mohli uvoľniť, ale je to obrovská masa ľudí, ktorú dávame do pohybu,“ upozornil Matovič.

Nič sa zatiaľ nemení ani pri zatvorených obchodoch v nedeľu, čo platí aj naďalej. Premiér však tvrdí, že v koalícii je dohoda, že sa to opatrenie vráti neskôr do pôvodnej podoby, avšak on sám by bol radšej, ak by zostali zatvorené. „Úrad verejného zdravotníctva zváži, kedy toto opatrenie bude môcť byť vypnuté,“ dodal Matovič.

Zároveň oznámil, že experti sa zhodli na tom, že budú fungovať kiná či divadlá. Podmienkou je v nich maximálny počet návštevníkov 100. Bližšie podmienky, ako sú rozostupy vnútri kultúrnych inštitúcií, zverejní hygienik. Premiér však upozorňuje, že počas leta sa nebudú môcť organizovať hromadné akcie nad 1 000 ľudí.