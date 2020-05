Problémy pred obnovením najvyššej ligy: Český futbal hlási prvého nakazeného!

Nemenovaný futbalista Mladej Boleslavi mal pred plánovaným sobotňajším obnovením prvej ligy pozitívny test na koronavírus.

Uviedol to server Zoznam Správy, ktorému potvrdila informáciu hovorkyňa stredočeskej Krajskej hygienickej stanice Dana Šalamúnová. V karanténe je zatiaľ sám, jeho spoluhráči a ďalší ľudia z jeho blízkosti budú znovu testovaní.

"Výsledok jeho testu bol k dispozícii v sobotu, ešte v ten deň keď sa zúčastnil na prípravnom stretnutí, ale hráči neboli v kabínach, len vonku. Preto zatiaľ nebolo treba vyhlásiť karanténu aj pre ďalších hráčov. Je do nej umiestnený len ten jeden pozitívne testovaný. A tiež osoby, s ktorými v predpísanom období prišiel do blízkeho kontaktu, to však nie je nikto z futbalového oddielu," uviedla Šalamúnová.

Ostatných hráčov Mladej Boleslavi čaká ďalší test. "Ten by mal byť vykonaný v utorok. A jeho výsledky potom budú známe podľa toho, ako bude zaťažená kapacita laboratória, orientačne by to ale malo byť zhruba do 24 hodín," povedala Šalamúnová. Vyjadrenie Mladej Boleslavi sa zatiaľ nepodarilo získať. Stredočeský celok má do reštartovanej súťaže vstúpiť v utorok 26. mája domácim zápasom s obhajcom titulu Slaviou.

"Veríme, že v prípade negatívnych výsledkov všetkých zúčastnených sa klub čoskoro vráti do plnej prípravy.uviedla v tlačovej správe LFA, ktorá riadi prvú a druhú ligu.Futbalisti musia z nariadenia ministerstva zdravotníctva pred začiatkom súťaže absolvovať dva testy v rozmedzí piatich až šiestich dní. Výsledky druhého musia byť k dispozícii 24 hodín pred zápasom. Tretí test hráči a realizačné tímy všetkých klubov podstúpia medzi základnou časťou a nadstavbou.

Podľa LFA bolo od piatku do nedele testovaných 740 osôb z 16 klubov. Jediný pozitívny test na covid-19 mal hráč Mladej Boleslavi. Ďalších 16 klubov čakajú testy v pondelok.

Pokiaľ by testy odhalili ďalší prípad, stanica by mohla poslať do dvojtýždňovej karantény celé mužstvo. TýmPo 24 kolách je na čele tabuľky Slavia Praha, ktorá má osembodový náskok pred Viktoriou Plzeň.