Hokejisti Trenčína začali letnú prípravu: Bez zmluvy tréner i viacerí hráči

Hokejisti Dukly Trenčín začali v pondelok prípravu na suchu, zatiaľ ako jediný tím Tipsport Ligy.

Hráči si po príchode museli vydezinfikovať ruky a museli prejsť aj meraním teploty, následne trénovali v päťčlenných skupinách pod vedením kondičného trénera Stanislava Magulu. Na všetko dozerali tréner Ján Pardavý a športový manažér Branko Radivojevič. Kouč Dukly prezradil, že počas prestávky spôsobenej pandémiou koronavírusu pracoval aj na termínoch prípravných zápasov, klub sa zatiaľ dohodol s piatimi súpermi.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Trenčania sa zišli v priestoroch základnej školy na Hodžovej ulici. "Sezóna bude špecifická, aj pre nás, aj pre zväz je ešte veľa vecí neznámych. My teraz riešime veci podľa toho, čo máme k dispozícii. Uvidíme, čo bude ďalej," povedal Pardavý.

Tréner Dukly ešte nemá zmluvu na ďalšie obdobie, rovnako ako mnohí hráči, ktorí začali s prípravou. S Pardavým však v Trenčíne počítajú, čo potvrdil aj Radivojevič. Aj preto Pardavý pracoval na skladbe tímu a pláne prípravy prakticky ihneď po predčasnom ukončení sezóny.

"Ja som rád, že to Branko takto berie. Mal by som mať ešte dnes schôdzku s vedením, chcel by som pokračovať. Čo sa týka začiatku sezóny, nič nie je isté, ale budeme sa pripravovať na to, že začiatok ligy by mal byť 9. októbra. Podľa toho som nastavil prípravu na suchu, neskôr dovolenky a 10. augusta by sme mali ísť na ľad. Už máme dohodnutých päť prípravných zápasov, ešte by sme chceli aspoň tri. Som rád, že sa konečne môžeme spolu pripravovať," uviedol Pardavý.

Tréner má k dispozícii káder, ktorý je zložený z hráčov z Trenčína a okolia, no je v ňom aj Zvolenčan Jozef Sládok. Na prvom tréningu sa objavilo asi 20 hráčov, boli medzi nimi aj mladší hokejisti. Aj v predchádzajúcej sezóne dala Dukla priestor niekoľkým mladým hráčom. Káder má podľa Pardavého svoju kvalitu a je konkurencieschopný: "Vlani sme mohli siahnuť medzi mladých hokejistov a neboli len do počtu. Pomohli tímu v oslabeniach a aj svojím dôrazom a rýchlosťou."

Ako ešte prezradil tréner "vojakov", na pondelňajší štart prípravy sa tešil o to viac, že bol počas karantény pre pandémiu koronavírusu úplne sám: "Bolo to pre mňa ťažké obdobie, rodinu mám rozlezenú po Európe. Syn a manželka sú v Štrasburgu, dcéra je v Amsterdame, čiže sme oddelení a bol som sám doma. Prvé týždne som bol zavretý a nebolo to nič príjemné. Potom som chodil aspoň na štadión a pripravoval som si rôzne videá. Som rád, že to už je za mnou."

Štart prípravy privítali s nadšením aj hráči, ktorí počas opatrení nemohli využívať posilňovňu či iné regeneračné priestory. "Prestávku som trávil v rodinnom kruhu, ale nebolo to ideálne, keďže sme v prvých týždňoch nemohli vychádzať von. Preto som sa tešil, že som mohol prísť medzi chalanov, je to výborný pocit. Nikdy som si nemyslel, že sa dožijem niečoho takého, ako je pandémia. Keď to opadlo, snažil som sa hľadať rôzne aktivity, ale ideálne športové podmienky, to je niečo úplne iné," skonštatoval útočník Juraj Bezúch.