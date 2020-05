Tisícky Slovákov žiadali od Sociálnej poisťovne pomoc: Prečo vám ešte neprišlo ošetrovné?

Požiadali ste o tzv. OČR a stále ste nedostali peniaze? Je pravdepodobné, že došlo k chybe na vašej strane.

Niečo ste nevyplnili, alebo vyplnili zle. Sociálna poisťovňa upozorňuje na nedostatky v procese. Z akých dôvodov nemohla poskytnúť dávky za marec a za apríl? Tisícky Slovákov stále nedostali ošetrovné za marec. V absolútnej väčšine prípadov je to ich chyba. Sociálnej poisťovni neposlali čestné vyhlásenie.

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je jednou zo zákonných podmienok na priznanie dávky. „Slúži ako doklad o tom, koľko dní sa poistenec o člena rodiny staral. Od toho sa potom odvíja výpočet a výška dávky,“ pripomína hovorca poisťovne Peter Višváder.

Úradníci minulý týždeň oznámili, že ľuďom, ktorí čestné vyhlásenie nepriložili, budú posielať SMS a maily. Vyzývajú ich, aby promptne zareagovali a doručili ho čo najskôr. Kým ešte v utorok išlo o 15-tisíc prípadov, v piatok asi o sedemtisíc. „Práve kompletizovanie podkladov k pandemickej OČR spomaľuje priebeh vyplácania ďalších dávok už aj za apríl, pretože tento proces je administratívne a časovo veľmi náročný,“ pokračuje Višváder.

Dnes by malo padnúť rozhodnutie o otvorení škôlok a škôl. Aj keby sa otvorili ešte tento školský rok, je pravdepodobné, že niektoré deti by museli zostať doma. Či by to pre ich rodičov znamenalo, že môžu naďalej poberať pandemické ošetrovné, zatiaľ nie je jasné. Ministerstvá práce a školstva riešia „aj túto súvislosť s plánovaným dobrovoľným otvorením zariadení a vyplácania mimoriadnej pandemickej OČR rodičom detí, ktorí by sa rozhodli možnosť nevyužiť a nechali by svoje deti zatiaľ doma,“ povedal hovorca rezortu práce Michal Stuška.

Štatistika

- za marec a apríl Sociálna poisťovňa vyplatila 580 673 nemocenských dávok (ošetrovné a nemocenské)

- na marec pripadá zhruba 364-tisíc z nich

- pre chýbajúce čestné vyhlásenia alebo pre rozpory v žiadosti došetruje asi 7-tisíc prípadov

