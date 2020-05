Brankár sa len prizeral: Hráč Frankufrtu zachránil istý gól takýmto parádnym zákrokom

Reštart Bundesligy priniesol do futbalového sveta iskričku nádeje. Po vyše dvoch mesiacoch sme konečne mali možnosť vidieť kolektívny šport v priamom prenose.

Hráči Bundesligy si svoje prové zápasy už odohrali. Dortmund potvrdil úlohu favorita. Podobne tak aj Borussia Mönchengladbach.



No v tomto zápase sa však stal moment, ktorý naozaj stojí za to. Postaral sa oň stopér Eintrachtu Frankfurt, Martin Hinteregger. Ten na sklonku zápasu vychytal čistú šancu hráča Jonasa Hofmanna z Borrusie.



Nájazd na prázdnu bránu nestihol využiť, keď do brány pribehol práve Hinteregger. Brankár v tomto momente zostal v úlohe štatistu. No gól sa nekonal. Parádnym zákrokom a čítaním hry dokázal Martin strelu chytiť a odvrátiť tak ďalšiu radosť hráčov Gladbachu.



Tí sa po záverečnom hvizde aj tak tešili zo zisku troch bodov, keď zvíťazili 1:3.