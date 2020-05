O stálom zatvorení obchodov v nedeľu sa diskutuje: Exminister Richter má jasný názor

O zatvorení obchodov v nedeľu nastálo, nielen počas koronakrízy, sa stále len diskutuje. Uviedol to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podľa neho však pre túto otázku nie je problém v koalícii. Poslanec opozičného Smeru-SD Ján Richter zatvorenie obchodov v nedeľu podporuje.

"Ja to vnímam tak, že sú tu takéto návrhy, vidím, že názory sú rôzne, budeme o tom debatovať," povedal Krajniak. Koaličná SaS je totiž zásadne proti zatváraniu obchodov v nedeľu. "Rešpektujem, že pán Richard Sulík (SaS) má iný názor. Keby som bol poslancom parlamentu, hlasoval by som podľa svojho vedomia a svedomia. Nepovažujem to za takú otázku, pre ktorú sa musíme hádať. Povieme si každý svoj názor a uvidíme, či vznikne nejaká dohoda v koalícii, aká bude väčšinová vôľa," priblížil Krajniak.

Čo sa týka príplatkov za víkendovú prácu, ak by sa v nedeľu obchody zatvorili, podľa Krajniaka "by sa mohli presunúť na sobotu". "Uvidíme, ako sa diskusia vyvinie," podotkol Krajniak. V tejto otázke podľa jeho slov "zatiaľ nemá byť ani aká dohoda". "Vzniklo to len preto, že pre krízu sme vyhlásili na nedeľu sanitárny deň, aby sa mohli všetky predajne vydezinfikovať. Na mňa sa obrátili viaceré obchodné reťazce, že by privítali, keby v nedeľu mohlo byť zatvorené aj naďalej. Čiže to nie je len požiadavka zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Takže sú tu takéto názory," vysvetlil Krajniak.

Podpredseda parlamentného sociálneho výboru Ján Richter podporuje iniciatívu svojich straníckych kolegov, ktorí by chceli do parlamentu prísť s návrhom na zatvorenie obchodov počas nedieľ. "Ja túto iniciatívu podporujem, poznám stanoviská odborárov v obchodoch, aká je potreba, aby rodina bola aspoň v nedeľu pohromade. Treba sa tým vážne zaoberať," povedal Richter. Podľa neho by sa touto problematikou ako prví mali zaoberať sociálni partneri. "Osobne si myslím, že dozrel čas, vôbec nie je problém v tom, že je teraz nejaká kríza. Otázka je otvorená, je na mieste, treba o nej diskutovať," myslí si Richter.

Krajniak však upozornil, že diskusia nie je o tom, že "úplne všetky prevádzky by boli v nedeľu zatvorené". "Ide o princíp, ktorý je bežný napríklad v Rakúsku, v Nemecku, že tie obchody, ktoré predávajú tovary by boli zatvorené, ale služby by boli otvorené. Rovnako by mohli mať otvorené aj malé rodinné obchodíky. To nie je niečo, čo v okolitých krajinách v strednej Európe je niečo výnimočné," priblížil Krajniak. Tiež by podľa neho mohlo byť umožnené, že ak štátny sviatok "pripadne" na deň v pracovnom týždni, tak by mohli byť prevádzky otvorené.

Aj Richter súhlasí s tým, aby služby v nedeľu fungovali naďalej. "To sú voľnočasové aktivity, ktoré je potrebné, aby mali ľudia zabezpečené," povedal Richter.