Zmaturovali bez maturít: Opravu priemeru si zvolilo minimum stredoškolákov

Ústne maturity na opravenie priemeru si zvolilo menej ako jedno percento študentov. Maturanti sa teda v drvivej väčšine stotožnili s priemernými známkami, ktoré získali za svoje celé štúdium.

Vyplýva to z údajov, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR získalo z 599 stredných škôl na Slovensku, TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a protokolu rezortu Tomáš Kostelník. Priemerná známka, ktorú maturanti tento rok získali, je 2,07. V tradičnej podobe sa uskutoční 392 maturitných skúšok. Väčšina študentov chce ústne maturovať z cudzieho jazyka.

Maturanti, ktorí nesúhlasili s priemernou známkou, mohli požiadať školu o ústnu maturitu najneskôr do 15. mája do polnoci. Na základe údajov ministerstva školstva študenti odmietli takto známku v menej ako jednom percente prípadov. Maturovať budú študenti v období od 25. mája do 13. júna.

Tri štvrtiny z týchto skúšok sa budú konať z anglického jazyka. "Dôvodom môže byť najmä snaha študentov získať vyššiu úroveň z cudzieho jazyka, než na akú boli na škole pripravovaní," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Konkrétne termíny ústnych maturít sa môžu podľa rezortu v každom vyššom územnom celku líšiť, pretože ich určujú okresné úrady v sídle kraja podľa lokálnych potrieb a špecifík. Presné dátumy majú úrady zverejniť najneskôr v utorok 19. mája. "Stanovené termíny budú platiť pre všetky stredné školy v ich územnej pôsobnosti," dodal Kostelník s tým, že v rovnakom termíne bude prebiehať aj 539 ústnych maturitných skúšok študentov, ktorí si zvolili maturitu z dobrovoľného predmetu.

Ústne maturitné skúšky sa môžu uskutočniť aj dištančne. V prípade skúšok v osobnej prítomnosti študentov a členov maturitnej komisie musí škola podľa ministerstva dodržať hygienické opatrenia určené Úradom verejného zdravotníctva SR.

Kostelník priblížil, že internú časť maturitnej skúšky malo tento rok absolvovať 41 017 stredoškolákov. Pre pandémiu sa známky z maturitných predmetov určili aritmetickým priemerom zo známok, ktoré získal žiak počas štúdia na strednej škole. Školy takto vypočítali maturantom 142 489 známok. Priemerná známka, ktorú maturanti získali, je dvojka, presnejšie 2,07.

"Po prvýkrát máme za sebou novú formu maturity. Možno aj takýmto spôsobom určíme ďalšie smerovanie maturít, kde by jedným z kritérií bola práca žiaka počas celého jeho štúdia," uzavrel minister.