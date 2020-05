Markizáčka Miriam Kalisová s priateľom po dlhých mesiacoch randenia: Veľký krok vo vzťahu!

Majú svoje hniezdočko! Moderátorka Miriam Kalisová (34) je už skoro dva roky šťastne zadaná, keď sa dala dokopy so šéfom eventovej agentúry Michalom Menkynom.

Dvojica, ktorá si doteraz spolu užívala nielen všetky možné spoločné chvíle, ale aj dovolenky, sa však po dlhých mesiacoch randenia odhodlala k ďalšiemu zásadnému kroku. Miriam sa totiž presťahovala k Michalovi!

Moderátorka Miriam Kalisová je už dva roky spokojná, keď po rozvode s Martinom Šmahelom a rozchode s bývalým hokejistom Dušanom Pašekom zrejme našla to, čo hľadala. Po jej boku je teraz šéf eventovej agentúry Michal Menkyna, s ktorým sa blondínka pozná dlhé roky.

Ich kamarátsky vzťah však nečakane prerástol do lásky a obaja už dlhé mesiace žiaria šťastím. Podľa informácií Nového Času sa dokonca hrdličky posunuli zase o krok ďalej a ich vzťah dostal úplne nový rozmer. „Mirka a Michal už spolu bývajú. Ona s dcérkou sa nasťahovali k nemu. Zatiaľ sa dohodli, že u neho budú do septembra, než malá pôjde do školy,“ prezradila Novému Času kamarátka Mirky. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na Kalisovú, no tá do uzávierky neodpovedala.

Predaj či podnájom?

Isté však je, že blondínka má stále na svoje meno písaný byt neďaleko Bratislavy, kde kedysi žila aj s teraz už exmanželom Martinom Šmahelom. „Vyzerá to tak, že Mirka bude aj potom bývať s Michalom a jej byt zostane zatiaľ prázdny. Spoločné bývanie im vyhovuje,“ povedal na záver zdroj z okolia Kalisovej.

Nie je pritom vylúčené, že markizáčka svoj bytík predá, prípadne ho dá do podnájmu. Jej bývalý manžel Martin Šmahel si totiž od rozvodu stihol kúpiť dom v Rajke a s priateľkou Beátou sa im už narodila aj dcérka Emka. Či v jeho šľapajach pôjde aj markizáčka, ukáže čas. Už v minulosti sa totiž blondínka vyjadrila, že dcérke Mii by chcela dopriať súrodenca.