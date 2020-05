Saganov kolega bude makať pre dobrú vec: Líder Bory vyšliape až na Mount Everest

Výzva vyšliapať na Mount Everest na bicykli vo virtuálnej podobe nachádza v čase koronakrízy čoraz viac priaznivcov.

Po Britoch Markovi Cavendishovi a Lukovi Roweovi či Talianovi Giuliovi Cicconem ju tentoraz prijal nemecký cyklista Emanuel Buchmann. Líder tímu Bora-Hansgrohe pre dlhšie etapové preteky sa pokúsi koncom tohto mesiaca o "Everest Challenge", čiže zdolanie 8848 m výškových metrov, aby prostredníctvom charitatívnej organizácie potešil deti.

Štvrtý muž vlaňajšej Tour de France bude získavať peniaze pre Deutsche Kinderhilfwerk, ktorá počas pandemickej situácie s novým koronavírusom viac ako kedykoľvek predtým podporuje deti zo slabšieho sociálneho prostredia. Buchmannovou ambíciou je získať 88 848 eur pre tento účel, čiže každý vertikálny meter chce speňažiť sumou 10 eur. Časť financií chce poslať aj do detského cyklistického klubu KJC Ravensburg.

"Cyklistika sa zastavila na pomerne dlhý čas a všetci máme dosť času na rozjímanie o živote. My profesionálni cyklisti sa máme stále relatívne dobre, ale v spoločnosti sú aj ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc. Preto som sa rozhodol odštartovať projekt pre dobrú vec a na druhej strane niečo, čo mi dodá viac motivácie do ďalšej prípravy," vysvetlil Emanuel Buchmann v tlačovej správe tímu Bora-Hansgrohe. "Vybral som si Deutsche Kinderhilfswerk ako príjemcu darov. Som totiž presvedčený o tom, že deti si v čase koronakrízy zaslúžia väčšiu pozornosť, než aká sa im venuje. Menšia časť podpory pôjde aj do klubu, kde som sa naučil jazdiť na bicykli. Chcem im takouto formou niečo vrátiť," dodal Buchmann.

Solídny nemecký vrchár priznal, že táto "himalájska" výzva je pre neho neprebádané teritórium. "Nikdy dosiaľ som v tréningu či pretekoch neodjazdil 8000 výškových metrov. Neviem, ako zareaguje moje telo. Musím zvoliť správny spôsob, aby som to celé zvládol." doplnil Buchmann, cituje ho aj špecializovaný portál Cyclingnews.