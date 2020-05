Konečne prišiel deň, na ktorý čakali tisíce malých východniarov: Po 8 týždňoch nám otvorili ihriská!

Deň, na ktorý čakali tisíce detí, je tu. Mesto Košice sprístupnilo niektoré ihriská, ktoré od 16. marca muselo uzatvoriť pre pandémiu koronavírusu.

Detičky sa tak od stredy môžu vyšantiť na 15 otvorených priestranstvách vo vybraných lokalitách. Aj tu však budú platiť opatrenia - povinné nosenie rúšok, odstupy či zvýšená hygiena. Každé ráno ihriská ešte pred ich otvorením budú dezinfikovať zamestnanci mestskej zelene v Košiciach (SMsZ).

Podľa inštrukcií hygienikov mesto neotvorilo všetkých 204 detských ihrísk v správe SMsZ, ale len vybrané lokality. Pre verejnosť budú sprístupnené v čase od 9. do 19. hodiny. „Som veľmi rada, že môžeme otvoriť 15 ihrísk, na ktorých sa môžu detičky vyšantiť. Keďže musíme dodržať naozaj prísne podmienky, nemôže ich byť zatiaľ viac, lebo by sme to nezvládli. Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) musíme napr. každý deň pred otvorením upratať všetky ihriská, pohrabať na nich piesok, očistiť a vydezinfikovať dotykové plochy jednotlivých herných zostáv. Ďalšou povinnosťou je raz za týždeň pieskovisko preliať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie,“ informovala riaditeľka SMsZ Marta Popríková.