Bývalý premiér Fico reaguje na zverejnené správy: Žiadneho Vadalu nepoznám

Predseda Smeru- sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico odmietol, že by mal nejaký kontakt s Antoninom Vadalom.

„Žiadneho Vadalu nepoznám, v živote som s ním nehovoril. V živote ma nikto nežiadal o pomoc pre Vadalu alebo kohokoľvek iného,“ vyhlásil v stredu na tlačovej besede Fico. Denník Sme včera informoval, že správy, ktoré zachytili slovenskí policajti v telefóne Antonina Vadalu pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ukazujú, že s ním Mária Trošková ako hlavná štátna radkyňa neriešila len súkromné témy. Od 1. marca 2015 začala Trošková pracovať pre Fica (Smer-SD) na Úrade vlády SR. Po Kuciakovej vražde na úrade vlády skončila.

„Siska ma eviduje ako tvojho bieleho koňa ty ch..j a mam to od najvyššieho človeka,“ písala podľa Sme Trošková Vadalovi. Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu SIS dnes povedal, že nevie, koho myslela Trošková ako „najvyššieho“ a či to mal byť Robert Fico. „Predseda vlády žiadnu informáciu týkajúcu sa Márie Troškovej nikdy nedostal, uviedol Pčolinský. Celý problém by podľa šéfa SIS neexistoval, ak by vedúci úradu, kde Trošková pracovala, požiadal o bezpečnostnú previerku tejto osoby a aj ďalších ľudí, ktoré boli v okolí premiéra.