Nová komunikácia Troškovej: Tajné správy s talianskym mafiánom Vadalom

Zatiaľ čo Smer v marci 2017 riešil zrušenie amnestií, asistentka Roberta Fica (55) Mária Trošková (33) si písala s dnes už odsúdeným mafiánom Antoninom Vadalom o dosadení šéfa colníkov v Michalovciach.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nový Čas získal doposiaľ nezverejnenú komunikáciu z aplikácií Threema a WhatsApp, v ktorých si obaja milenci vymenili stovky správ. Stalo sa tak už počas toho, čo Trošková asistovala poslancovi Smeru Viliamovi Jasaňovi a neskôr robila hlavnú štátnu radkyňu priamo po boku Fica.

Talianske úrady už v roku 2013 upozorňovali slovenskú ambasádu a políciu na napojenie Vadalu na taliansku mafiu. Informácie však vyšli najavo až po vražde novinára Jána Kuciaka († 27), ktorý sa vo svojom poslednom nedokončenom článku venoval práve talianskej mafii na Slovensku. Svoju pozornosť zameral aj na Troškovú, ktorá podnikala v jednej firme s Vadalom. Ten sa spomínal v súvislosti so známou mafiou ‚Ndrangheta v Taliansku, kde sa aj on sám v tej dobe často zdržiaval. V súčasnosti už Vadala sedí za mrežami, kam ho poslal taliansky súd za pašovanie drog na deväť rokov. Jeho podnikanie však zrejme nebolo čisté ani na Slovensku. Vyplýva to zo správ, ktoré získala medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a sprístupnila ich Novému Času.

Trošková s Vadalom komunikovala takmer na dennej báze. Už ako asistentka smeráckeho poslanca Jasaňa, Vadalu obviňovala z toho, že z nej spravil bieleho koňa a pral cez jej účet nelegálne peniaze. „Nepotrebujem, aby si cez moje meno pouzival kartu a peniaze!!! Koli tebe som nedostala pracu!!! Lebo vyslo ze cez mna prepieras peniaze!!! Chod uz do riti!!! Zajtra rusim ucet, mam toho dost!!! Ked chces, povedz si manzelke a ona ti otvori ucet!!!“ písala Vadalovi v októbri 2014. Zároveň ho upozorňovala, že ju majú v „databáze ako bieleho koňa.“ „Siska ma eviduje ako tvojho bieleho kona ty ch*j a mam to od najvyssieho cloveka!!! Sa spametaj!!! Nic uz od teba nechcem!! Mohla som mat skvelu pracu a klud od idiotov!! Koli tebe mi vsetko padlo a som bez penazi!!“ písala Trošková. Trošková sa často rozčuľovala, že jej sľúbil byt, auto aj peniaze, no vraj ju len klamal. Zo správ vyplýva, že ju finančne podporoval a platil napríklad za nájom bytu.

V tom čase oficiálne ako asistentka zarábala 900 €. Niekoľkokrát Vadalovi píše, že s ním skončila, rovnako ako s „Vilom“, čo má byť práve poslanec Viliam Jasaň. Ten sa s Vadalom pozná a podľa výpovede Troškovej ich zoznámil a ponúkol jej miesto svojej asistentky. Napriek búrlivej komunikácii a vážnym obvineniam Trošková na Vadalu nezanevrela ani ďalšie roky, niekoľkokrát sa stretli a dokonca plánovali spoločné dovolenky v Taliansku.

Ich vzájomné správy pokračovali vo veľkom aj po tom, čo v marci 2015 nastúpila Trošková na Úrad vlády SR ako asistentka vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Vadalu pritom upozorňovala, že si majú dávať pozor. „Dobre, inak sledujú mi telefón. Tak si písme tu,“ varovala ho s tým, že komunikácia cez WhatsApp bude bezpečnejšia. Vadala to využil na to, aby Troškovú požiadal o službičku. „Papera prosím tá zistuj a rob niečo žeby dali za riaditeľa na colníci do Michalovce ten pekarik lebo skrachujeme keď dajú iný chcuj,“ píše jej v marci 2017. Trošková sa mu aj zo svojej pozície hlavnej štátnej radkyne na Úrade vlády snažila pomôcť. „Pytala som sa a minister povedal, ze on take veci neriesi. Takze sa musim opytat na vychode alebo priamo na vedeni colnice,“ odpísala mu Trošková.

Vtedajší minister financií Peter Kažimír hovorí, že si na nič nepamätá. „Nie som si vedomý žiadnej komunikácie medzi mnou a Máriou Troškovou na uvedenú tému a nemal som ani dôvod sa takou vecou zaoberať. Ako minister financií som v roku 2012 prvýkrát v histórii krajiny presadil, že finančná správa nebola predmetom koaličných dohôd a politických nominácií,“ skonštatoval. Finančná správa odmieta, že by niekto taký bol riaditeľom colníkov v Michalovciach.

Vadala sa pritom často chválil, že má na Slovensku kúpenú polovicu polície. Cez naše územie sa tiež mal snažiť prepašovať stovky kíl kokaínu z Južnej Ameriky do Benátok. Oficiálne pritom podnikal s dobytkom.

Ako je možné, že sa Trošková pohybovala v blízkosti najvyššie postaveného muža v štáte, sme sa pýtali Slovenskej informačnej služby. „Dovoľujeme si v kontexte Vašich otázok doplniť, že po preverení poznatkových fondov nebolo zistené, že by SIS v minulosti vykonávala spravodajskú činnosť priamo voči Vami uvedenej osobe,“ tvrdí hovorca Branislav Zvara. Odkázal na správu o činnosti za rok 2018, kde hovoria o tom, že spravodajsky rozpracovávali aktivity viacerých ľudí, ktorých trestná činnosť mohla súvisieť s vraždou Kuciaka a neskôr tieto informácie vymieňali s inými spravodajskými službami.

Trošková odišla z Úradu vlády až po vražde Jána Kuciaka, keď bola zverejnená jeho posledná reportáž. „Možno príde čas, keď sa budete mnohým ľuďom musieť ospravedlniť,“ reagoval Fico v tom čase na otázky o nebezpečných kontaktoch Troškovej. Smer na aktuálne otázky nereagoval, rovnako ako Trošková.