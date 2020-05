Martina začala počas korony opravovať všetko, čo jej prišlo pod ruku: Dokonalá inšpirácia pre domácich kutilov

Karanténa donútila mnohých Slovákov pustiť sa do vecí, na ktoré nemali nikdy predtým čas. Podobne to bolo aj v prípade Martiny zo Šenkvíc, ktorá zobrala útokom svoju záhradku.

Proti dlhým a jednotvárnym dňom bojuje po svojom. Čitateľka Martina sa počas karantény rozhodla, že urobí čo-to aspoň pre zveľadenie svojho okolia. Maličkú ukážku z opráv a obnov na záhrade poslala aj do redakcie Nového Času. Počas voľných chvíľ začala tvoriť miniatúrne domčeky z prírodných materiálov a renovovať všetko, čo už po rokoch potrebovalo nový náter! "Tvorím už dlhšie. To je tak, niekedy nič a potom ma to chytí a tvorím. Pracujem iba tak, ako mi to čas dovolí, nakoľko chodím do zamestnania a venujem sa deťom a domácnosti, takže popritom vymýšľam aj takéto niečo," okomentovala výsledky svojich kreatívnych dní počas pandémie Martina.

