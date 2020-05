Tréner Simeone uvažuje o radikálnej zmene: Bude viesť Messiho a spol.?

Tréner futbalistov Atletica Madrid Diego Simeone potvrdil, že má záujem jedného dňa prevziať trénerskú taktovku reprezentácie Argentíny.

Povedal to v rozhovore so svojím bývalým spoluhráčom Sergiom Goycocheom, ktorý zorganizovala Argentínska futbalová asociácia (AFA).

Súčasný tréner Argentíny Lionel Scaloni zasadol na lavičku reprezentácie po neúspešných majstrovstvách sveta v Rusku. O rok neskôr priviedol Argentínu k tretej priečke na Copa America. "Niet pochýb, že keď príde tá správna chvíľa, pravdepodobne dostanem príležitosť. Všetko chce ten správny čas a správne miesto," povedal Simeone.

Niekdajší stredopoliar musel odpovedať aj na najdiskutovanejšiu otázku v Argentíne, či by v zostave uprednostnil Diega Maradonu, alebo Lionela Messiho. "Obaja sú rozdielni. Jeden je stroj na góly, mnohokrát som to pocítil. Druhý je stelesnenie argentínskeho futbalu. Messi už vystúpil z Maradonovho tieňa a Diego s tým nikdy nemal problém. Podľa mňa by obaja mohli hrať spolu," diplomaticky vyhlásil trojnásobný účastník majstrovstiev sveta. Správu zverejnila agentúra DPA.