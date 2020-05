Aj malí zvládnu veľké veci! Šikovné nápady troch obcí z východu: Týmto môžu ísť príkladom slovenským mestám

Závideniahodné príklady! Hrabušický minibus, školský autobus v Medzanoch a parkovacie miesta pri železnici v Hankovciach. Tri vzorové obce na východe Slovenska myslia na rozvoj cestovného ruchu, vzdelávanie najmenších i zvýšenie komfortu a ekologickú dopravu. Aj malí môžu dokázať veľké a prospešné veci.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Letný minibus v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves bude v prevádzke už tretiu sezónu, pričom vlani prepravil zhruba 3000 cestujúcich. Ide o pravidelné spojenie počas prázdninových mesiacov medzi severom a juhom Slovenského raja. "Presnejšie od Spišskej Novej Vsi cez Hrabušice, sedlo Kopanec až do Dobšinskej ľadovej jaskyne i Dediniek a naspäť. Obec to nestojí nič, lebo je to o spolupráci oblastnej organizácie cestovného ruchu a prepravcu. Turisti to oceňujú, lebo majú dostatok zážitkov a radi sa k nám vracajú. Verím, že aj toto leto," prezradila starostka Hrabušíc Janka Skokanová.

Vodič Peter Mikuš Novému Času potvrdil, že prepravu čarokrásnou prírodou využívali hlavne návštevníci z cudziny - z Poľska i Čiech a vlani mali už aj Číňanov. V súčasnej situácii sa však v lete očakáva práve nárast domácich hostí.