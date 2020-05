Pomoc majiteľom kaviarní a reštaurácií: Mestá im chcú odpustiť poplatky za terasy

Niekoľko slovenských miest sa rozhodlo, že podnikateľom, ktorí pre opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu utrpeli straty, odpustia daň za užívanie mestských pozemkov na účely umiestnenia terás.

Niektoré samosprávy odpustia poplatky úplne, niektoré im pozemky poskytnú za symbolické ceny. Medzi veľkorysé mestá patrí aj Bratislava. „Zmenu nariadenia, ktoré umožní odpustiť poplatok, chceme zaradiť do rokovania už na májovom mestskom zastupiteľstve,“ vysvetlil jej primátor Matúš Vallo. Jeho slová potvrdil aj primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý uviedol, že: „tento rok umožní mesto každému podniku terasu na celú sezónu bezplatne“.

Zmenu nariadenia, ktoré podnikateľov oslobodilo od platenia dane za využívanie verejného priestranstva, zrealizovalo mesto Trenčín už v apríli. V Žiari nad Hronom sa samospráva rozhodla podporiť ich tak, že za terasy zaplatia symbolické euro na mesiac. „Majitelia si môžu vytvoriť malú terasu aj tam, kde by to inak nebolo možné, napríklad v časti chodníka či trávnika, no musí to byť mestský pozemok,“ uviedol jeho primátor Peter Antal. Zvolen chce, aby toto leto nemuseli za terasy platiť vôbec.

Čo musíme na terasách dodržiavať:

- medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 metre - ÁNO

- za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby alebo rodičia s deťmi - ÁNO

- prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok - NIE

- návšteva hygienických zariadení prevádzky - ÁNO

- pri jednom stole môžu sedieť iba partneri či rodina - NIE