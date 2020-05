Politici v ťažko skúšanom Taliansku sú zhrození: Dali ľuďom slobodu, toto nasledovalo!

Taliani vo veľkom využívajú novonadobudnutú slobodu po tom, čo v pondelok skončila takmer dvojmesačná celoštátna karanténa.

Ľudia teraz za pekného počasia trávia veľa času vonku, čo vzbudzuje obavy politikov. Napríklad milánsky starosta Giuseppe Sala v piatok občanov dôrazne varoval, že ak nebudú dodržiavať preventívne pravidlá proti šíreniu koronavírusu, môže epidémia zase zosilniť, čo povedie k obnoveniu zákazu vychádzania, informovala agentúra ANSA.



Sala vyjadril rozhorčenie po tom, čo sa v milánskej štvrti Navigli, kde sa nachádza množstvo reštaurácií a barov, vo štvrtok večer zišli davy ľudí, ktorí využili možnosti objednať si jedlá a nápoje so sebou. "Toto je ultimátum: Buď budú ľudia dodržiavať preventívne opatrenia, alebo možnosť objednať jedlo so sebou v reštauráciách zase zakážem," povedal starosta. Podľa neho sa ľudia správali "hanebne", pretože jednoznačne nedodržiavali pravidlo mať medzi sebou rozostupy najmenej dva metre.



"Krivka epidémie trvalo klesá, musíme ale byť opatrní. Nie je možné dohliadať na mesto, ktoré má 1,4 milióna obyvateľov, musím tu apelovať na zodpovednosť všetkých občanov," dodal Sala. Ľudia, ktorí po dlhej karanténe túžia užiť si čo najviac slnka a čerstvého vzduchu, zaplavili aj rímske záhrady a parky. Podľa agentúry APA je často vidieť hlúčiky obyvateľov bez rúšok, ktorí na dodržiavanie odstupov nedbajú, čo vzbudzuje rozhorčenie aj na sociálnych sieťach.



Talianska vláda od pondelka začala uvoľňovať obmedzenia voľného pohybu osôb, ktoré platilo od polovice marca. Po ôsmich týždňoch mohli ľudia prvýkrát ísť na prechádzku či si ísť zabehať do parku a v rámci svojho regiónu môžu opäť navštevovať svojich blízkych. Doteraz smeli von len ak mierili na nákup, k lekárovi či do práce. Zatvorené sú však ďalej školy, kiná, divadlá, väčšina obchodov, rovnako ako bary a reštaurácie. Tie sa majú podľa terajšieho harmonogramu otvoriť 1. júna, od pondelka ale môžu predávať jedlo či nápoje so sebou.