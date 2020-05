Zapojiť sa môže každý: Bežci z celej Európy pomáhajú bojovníkom proti koronavírusu

Už počas prvého týždňa mesačnej akcie Vybehaj s nami pomoc pre vojakov, hasičov a policajtov, ktorí pomáhajú bojovať proti kornakríze, je do tohto charitatívneho behu prihlásených 405 ľudí.

Dokonca sú už registrované aj prvé výsledky v rámci tohtotýždňovej výzvy Sedmička pre našich vojakov. Aj keď najrýchlejší čas drží predbežne bežec z Portugalska, Slováci majú ešte dosť času, aby sa do behov zapojili a skúsili jeho čas na sedem-kilometrovej trati - 27 minút a 6 sekúnd - prekonať.

„Sme radi, že ľudia sa rozhodli podporiť dobrú vec a aj touto formou vyjadrujú svoju solidaritu s vojakmi, policajtmi alebo hasičmi, ktorí na kritických miestach pomáhajú zvládnuť súčasnú krízu,“ povedal Martin Kováč, predseda Predstavenstva spoločnosti PORFIX - pórobetón, a. s., a predseda Správnej rady Nadácie PORFIX, ktorá akciu organizuje. Vyzbierané peniaze zo štartovného sa použijú na zabezpečenie obedov zadarmo pre silové zložky na hraniciach, pri karanténnych centrách a odberných miestach.

„Medzi prihlásenými prevládajú ženy, čo je zaujímavé, pretože na klasických pretekoch býva zvyčajne viac mužov,“ hovorí Peter Pukalovič, riaditeľ spoločnosti BE COOL. Okrem Slovenska sú do behov prihlásení aj ľudia z ČR, Dánska, Nemecka či Portugalska. Tohtotýždňovú Sedmičku pre našich vojakov si už odbehlo 75 ľudí, ale najväčší počet sa očakával počas tohto predĺženého víkendu. Štartovné pre každý beh si účastníci môžu zvoliť od troch do desiatich eur.