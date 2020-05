Rakovinu má po Kmotríkovej ďalšia jojkárka: Kolegovia sú z Pariškovej krutej diagnózy otrasení

Sú tu vždy pre ňu! Moderátorka Aneta Parišková (46) pred pár dňami prežila obrovský šok, keď jej lekári oznámili zdrvujúcu diagnózu - Non-Hodgkinov lymfóm.

Obľúbená jojkárka sa však zákernej rakovine nepoddáva a odhodlane s ňou bojuje v bratislavskom Národnom onkologickom ústave. Túto neľahkú životnú situáciu jej pomáhajú zvládnuť manžel Miroslav (47) a synovia Daniel (12), Nathan (7) a Gabriel (8). Do boja vytiahli ten najsilnejší liek na všetko - lásku. Aneta Parišková pred pár dňami priznala, že má Non-Hodgkinov lymfóm a podstupuje chemoterapiu.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

„Keď som si volala záchranku, vôbec som netušila, že by mohlo ísť o rakovinu, ja som šla do nemocnice s tým, že mám určite niekde v cieve nejakú zrazeninu a bála som sa nejakej trombózy, nejakej embólie, ale že by som mala rakovinu, s tým som naozaj nerátala,“ priznala v relácii Topstar Aneta, za ktorou priletel až z Ameriky manžel Miroslav.

Keďže do nemocnice ho vzhľadom na súčasnú situáciu nemohli vpustiť, manželke prišiel zakývať a poslať bozk pod nemocničný balkón. Následne sa k nemu pripojili aj Anetini synovia Daniel, Gabriel a Nathan. „Ospravedlňujem sa všetkým pacientom v NOÚ za dnešný hluk. Pod balkón nemocnice mi dnes nabehla celá moja divoká, hlučná milovaná banda. Aj s ďalekohľadom a vyznaniami,“ napísala moderátorka na sociálnej sieti k milému záberu, kde jej manžel s chlapcami ukázali transparenty. Papiere pokreslili srdiečkami a nechýbalo ani z papiera vyrobené slniečko s nápisom „mama, ľúbim ťa“. Aby malí šibali mamu dobre videli, pomohli si aj ďalekohľadom.