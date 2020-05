Smer trvá na nominácii Blahu za šéfa ľudskoprávneho výboru parlamentu: Pellegrini si myslí niečo iné

Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) „trvá“ na nominácii poslanca Ľuboša Blahu na post predsedu Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Agentúre SITA to povedal hovorca strany Ján Mažgút.

Poslanec Blaha uviedol, že by neustupoval vládnej koalícii, ktorá ho viackrát odmietla zvoliť za šéfa ľudskoprávneho výboru. „Rozhodnúť musí klub Smeru, ja to budem rešpektovať,“ povedal agentúre SITA Blaha. „My pána Blahu nebudeme nikdy voliť,“ vyjadril sa v tejto súvislosti podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí).

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini v nedeľu 3. mája v relácii Na telo TV Markíza pripustil, že Smer-SD by mal navrhnúť iného kandidáta. Blaha tvrdí, že nejde o funkciu predsedu výboru, ale o princíp. Ak sa podľa neho prijme logika, že aktuálna vládna väčšina môže opozícii prikazovať, koho smie a koho nesmie obsadiť na posty, ktoré patria opozícii, je to koniec demokracie na Slovensku.

„Skôr to tu bude pripomínať provinčné diktatúry v Afrike. Preto by som Matovičovmu totalitnému valcu neustupoval, hoci je mi jasné, že mňa nikdy nezvolia. Sú to až takí demokrati, že ich podmienkou na parlamentný post je, že nemôžete byť vyhranený ľavičiar a už vôbec nemôžete kritizovať USA a obhajovať Rusko,“ zdôraznil. Ako ďalej povedal, chápe, že pre niekoho môžu byť dôležitejšie funkcie ako princípy. „Je to úplne legitímny postoj, no ja osobne by som neustupoval a bojoval ďalej za princípy a férový prístup a demokraciu – v duchu hesla ‚s teroristami sa nevyjednáva',“ dodal poslanec.

Podľa podpredsedu parlamentu Šeligu by mal poslanec Blaha vedieť, že nevyhnutnou súčasťou demokracie je ochrana ľudských práv a slobôd. „Jeho vyjadrenia a skutky idú v príkrom rozpore s týmito princípmi, preto nemôže byť predsedom výboru pre ľudské práva. My pána Blahu nebudeme voliť nikdy, pretože on ľudské práva a slobody neochraňuje, ale arbitrárne zneužíva,“ povedal agentúre SITA Šeliga.

Koaličné parlamentné strany začiatkom apríla zvolili do čela ľudskéhoprávneho výboru poslanca Ondreja Dostála (SaS). Výbor následne zvolil dvoch svojich podpredsedov. Dostál sa vzápätí kresla predsedu výboru vzdal, pretože podľa dohôd koalície a opozície tento post patrí Smeru-SD.