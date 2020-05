Dokedy to Matovič a Sulík spolu vydržia?! Premiér pritvrdzuje, dusno sa stupňuje

Kedy si to konečne medzi sebou vyriešia? Spor medzi premiérom Igorom Matovičom (46) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (52) neutícha.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Práve naopak, premiér sa do svojho koaličného partnera obúva čoraz viac a odkazuje mu, že ak sa jeho strane nepáči, môže kedykoľvek odísť z koalície. Šéf liberálov sa podľa neho správa rovnako, ako keď povalil vládu Ivety Radičovej. Paradoxné je, že Matovič práve vtedy hlasoval rovnako ako SaS.

Matovičovo OĽaNO a Sulíkova SaS si boli pred voľbami najbližšie a netajili sa tým, že vládnuť chcú spolu. Po voľbách sa však karta obrátila. Hádky sa medzi nimi začali už krátko po nástupe do vlády. Lavínu nezhôd spustil Sulíkov facebookový status, ktorý napísal začiatkom apríla, keď skritizoval Matovičove rozhodnutia o armáde na hranici okresov, čo sa premiéra dotklo. Niekoľkotýždňový spor vyvrcholil tým, že predseda vlády oznámil, že mu šéf liberálov berie dve tretiny energie a v pondelok pridal ešte ostrejšie vyjadrenia. „Keď sa SaS nebude páčiť, tak kedykoľvek môžu z tej koalície odísť,“ odkázal vo vysielaní rádia Expres Matovič.

Matovič hlasoval rovnako

Premiér skonštatoval aj to, že SaS už nepovažuje za dobrého koaličného partnera. Bližšie mu je strana Sme rodina, ktorá mu vraj drží chrbát, aj keď robí nepopulárne rozhodnutia, kým Sulík si len naháňa body. „Správa sa rovnako ako za vlády Ivety Radičovej. Pevne verím, že Richard Sulík si uvedomuje, čo SaS spôsobila pred rokmi, že zabezpečila osemročnú vládu Roberta Fica a nechcú sa správať v takom istom duchu, aby to nedopadlo takto isto,“ vyjadril sa premiér s tým, že Sulík mu podráža nohy.

Paradoxné je, že Matovič ešte v roku 2015 vinil z pádu vlády Mikuláša Dzurindu. „Dzurinda vyslovene žiarlil na Ivetu Radičovú a myslel, že fintou, že bude tlačiť Sulíka do kúta a nebude ochotný vôbec rokovať, dosiahne výmenu na poste premiéra,“ hovoril Matovič. Pri hlasovaní o páde vlády v roku 2011 zároveň Matovič spolu so svojimi dvoma poslancami, ktorí sa odtrhli od SaS, hlasovali rovnako ako liberáli - za navýšenie eurovalu a dôveru vláde nehlasovali.

Matovič dúfa, že Sulíka jeho správanie prejde a čoskoro sa umúdri, pretože nevie, dokedy ho tieto hádky budú ešte baviť. „Možno, keď bude mať Rišo otvorené to golfové ihrisko,“ neodpustil si poznámku premiér. Dodal, že jeho koaličný partner je inteligentný a že ho mal vždy rád, no teraz je jeho vzťah k nemu ambivalentný. Samotný Sulík hovorí, že to nechce nazývať bojom. „Mali sme rozličné názory. Som rád, že sa Igor nakoniec priklonil k tomu, čo káže prísna ekonomická logika a väčšinu prevádzok otvárame. Beriem si k srdcu slová Igora Matoviča, ktorý nás v koalícii vyzval, aby sme si cez médiá nič neodkazovali a považujem to za rozumnú výzvu, ktorej sa budem držať,“ uzavrel v TA3.

Matovič len napína svaly

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Z pohľadu koaličnej stability je to nepríjemná vec, ale podľa mňa premiér Igor Matovič len napína svaly. Povedať, že by SaS mala odísť z vládnej koalície, to by mohlo spôsobiť destabilizáciu a napokon aj stratu väčšiny. Vnútrokoaličná väzba je dosť krehká. Je tam ešte jedna strana, ktorá má podľa mňa s niektorými riešeniami vnútri vládnej koalície ešte väčší problém ako SaS, a to je strana Za ľudí. Čiže otázne by potom bolo, či táto koalícia vôbec vydrží. Je to skôr snaha Matoviča vymedziť si istý priestor, kde by mohol autonómnejšie a autoritatívnejšie pôsobiť.