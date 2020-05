Reprezentanti Španielska trénovali v uliciach, čakala ich studená sprcha: Nenávistné pohľady a pokriky

Niektorí sa stali terčom výsmechu, na ďalších ľudia pokrikovali z balkónov. Mnoho atlétov v Španielsku muselo čeliť nenávistným prejavom počas toho, ako na vyľudnených uliciach trénovali.

Do tréningového procesu s obmedzeniami sa po takmer dvoch mesiacoch mohli vrátiť po uvoľnení opatrení španielskej vlády zameraných na boj s pandémiou koronavírusu. Mnoho ľudí si však myslí, že porušujú nariadenia, preto športovcov neraz častujú "šťavnatými slovami".

Profišportovci pritom môžu vyraziť do ulíc aj v čase, kedy to majú bežní obyvatelia stále zakázané. Musia mať však pri sebe príslušnú dokumentáciu, ktorá ich oprávňuje pohybovať sa voľne aj mimo predpísaných časov pre danú skupinu osôb. Ľudia v tomto prípade buď nevedia o výnimkách, alebo nespoznávajú reprezentantov svojej krajiny.

"Ešte nikdy sa na mňa ľudia nepozerali s takou nenávisťou a ešte nikdy som na svoju adresu nepočula toľko negatívnych poznámok. Rovnakú skúsenosť má aj mnoho mojich kolegov. Vyzerá to tak, že von budeme môcť vyjsť len jasne označení," napísala šprintérka Cristina Larová na twitteri. Doplnila tiež, že do ulíc vyrazila približne o 10.30 h, teda v čase, ktorý je vyhradený pre staršie osoby. V Španielsku je čas od 12.00 do 19.00 h vyhradený pre deti s ich rodičmi, ostatní majú povolené vyjsť von od 6.00 do 10.00 h a večer od 20.00 do 23.00 h. Časové reštrikcie neplatia, ak sa osoba pohybuje do 600 metrov od svojho bydliska.

Podobnú skúsenosť ako Larová má aj vytrvalec Carlos Mayo. "Počas behu som stretol asi 50 ľudí, väčšina z nich mala cez 65 rokov.napísal na twitteri.

Maratónec Javier Guerra prezradil, že ľudia na ulici mu vraveli, že je zlým príkladom pre okolie. "Viditeľne nie som jediný, kto sa stal obeťou okolia počas tréningu. Som profesionálny športovec a podľa pokynov môžem trénovať kedykoľvek počas dňa. Zjavne to však nestačí... Chápem, že ide o výnimočnú situáciu, no vždy musíme jeden druhého rešpektovať," napísal Guerra.