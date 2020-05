V Slovane spoločnú prípravu ešte nezačnú: Klub je stále na predaj!

Sú na predaj! Hokejový klub Slovan Bratislava hľadá naďalej nového investora.Situáciu v klube mali vyriešiť počas leta.

Spoločnú prípravu tak v Slovane nezačnú, hoci tam je situácia s hráčskym kádrom lepšia ako v mnohých ostatných slovenských kluboch.

Zmluvu má osem hokejistov, medzi nimi kapitán Michal Sersen, obrancovia Andrej Meszároš, Martin Štajnoch, Patrik Bačik, Daniel Demo, útočníci Dominik Jendek, Jakub Urbánek a brankár Barry Brust. Zmluvu na ďalší ročník majú aj tréneri Roman Stantien a Rudolf Jendek.

V najbližších dňoch by mal klub oznámiť zloženie mládežníckych realizačných tímov, ale v súčasnosti v Slovane najviac rezonuje predaj klubu. Hlavný akcionár už pred časom verejne deklaroval, že v záujme zachovania úrovne a ďalšieho rozvoja klubu hľadá strategického partnera, ktorý by bol ochotný zdieľať náklady na prevádzku klubu, a to osobitne jeho profesionálnej zložky v podobe A-mužstva, ako aj detských a mládežníckych kategórií.

"V druhej polovici uplynulej sezóny sa do nádejnej fázy dostali rokovania s dvoma záujmovými skupinami. Pandémia koronavírusu ich pochopiteľne prerušila a nateraz oddialila. Obojstranný záujem však trvá, táto téma môže byť obnovená v júni alebo začiatkom leta," povedal pre TASR marketingový riaditeľ klubu Milan Vajda, ktorý vyhlásenie konzultoval priamo s hlavným akcionárom klubu Jurajom Širokým st.