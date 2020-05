Na vývoj vakcíny sa zbiera celý svet: Prispela aj Madonna, Spojené štáty nedali ani cent

Európska komisia (EK) v pondelok zaregistrovala záväzky vo výške 7,4 miliardy eur, ktoré darcovia z celého sveta prisľúbili na vývoj vakcíny proti novému koronavírusu.

Uviedla to predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, ktorá zdôraznila, že sa takmer podarilo dosiahnuť stanovenú cieľovú sumu 7,5 miliardy eur. Vyjadrila pritom očakávanie, že sa postupne podarí vyzbierať ešte ďalšie prostriedky.

Záväzky sú výsledkom pondelkovej medzinárodnej darcovskej videokonferencie s názvom Coronavirus Global Response (Globálna odpoveď na koronavírus). Podujatie zorganizovala EK spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Francúzskom, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a Saudskou Arábiou. Jeho cieľom bolo získať dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie globálnej spolupráce pre vývoj účinnej vakcíny, diagnostiky a liečby v boji proti pandémii nového koronavírusu.

EÚ vrátane jej členských krajín na tento účel venujú celkovo 1,4 miliardy eur. Zatiaľ prisľúbené financie podľa šéfky EK predstavujú "solídny východiskový bod" pre pokračovanie celosvetového darcovského maratónu.

"Svet dnes ukázal mimoriadnu jednotu pre spoločné dobro. Vlády a globálne zdravotnícke organizácie spojili sily proti koronavírusu. S týmto odhodlaním sme vykročili na cestu k vývoju, výrobe a nasadzovaniu vakcíny pre všetkých. Toto je však iba začiatok. Musíme pokračovať v tomto úsilí a byť pripravení prispieť ešte viac," vyhlásila von der Leyenová.

Darcovský maratón bude ďalej pokračovať. Šéfka EK vyjadrila nádej, že po príspevkoch vlád sa v tomto smere zmobilizuje aj občianska spoločnosť a ľudia z celého sveta.

Do kampane sa zapojila aj americká popová speváčka Madonna, ktorá prispela miliónom dolárov. Vláda Spojených štátov sa naopak do tejto darcovskej kampane nezapojila, čo podľa niektorých odborníkov môže viesť k rivalite pri vývoji vakcíny medzi USA a ostatnými krajinami, ktoré spolupracujú s WHO.

Lídri EÚ tvrdia, že ak sa podarí vyvinúť účinnú vakcínu, mali by k nej mať prístup všetky krajiny sveta.