Štedrý príspevok! Slovensko prispeje na vývoj vakcíny proti koronavírusu

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) informoval, že Slovensko prispeje na vývoj vakcíny proti koronavírusu sumou 750-tisíc eur.

Agentúru SITA o tom informoval vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí (MZV) Juraj Tomaga. Korčok to povedal po medzinárodnom donorskom podujatí (Coronavirus Global Response), ktoré 4. mája 2020 zorganizovala Európska komisia spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Francúzskom, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a Saudskou Arábiou.

Cieľom podujatia bolo zhromaždiť prostriedky určené na financovanie zrýchleného výskumu vakcíny, nevyhnutnej diagnostiky a liečby ochorenia Covid-19 v celkovej výške 7,5 miliardy eur. „Koronavírus je výzvou pre celý svet. Slovensko podporuje spoločné snahy konať. Dnes preto oznamujeme, že naša krajina sa rozhodla prispieť sumou trištvrte milióna eur na iniciatívy, ktoré majú prispieť k vývoju liečebných metód a vakcíny proti tejto chorobe,“ uviedol Korčok.

„Teší ma, že pre mimoriadnu dôležitosť tejto aktivity a s plným rešpektom voči potrebe globálneho zintenzívnenia boja s koronavírusom Covid-19 Slovenská republika aktívne a pozitívne zareagovala,“ zdôraznil šéf rezortu diplomacie. Slovensko je podľa neho presvedčené, že vyzbierané prostriedky budú efektívne využité v oblastiach diagnostiky ochorenia Covid-19, jeho liečby, ako aj pri vývoji účinnej vakcíny. „Pandémia predstavuje globálnu výzvu, ktorá si vyžaduje globálnu odpoveď. Táto iniciatíva je súčasťou multilaterálnej reakcie na boj s Covid-19 a nadväzuje na prijaté záväzky lídrov EÚ, G20 a G7,“ uzavrel Korčok.