Už tento týždeň sa začnú konať bohoslužby: Veriaci, čítajte, čo vás čaká

Od stredy 6. mája sa budú môcť za sprísnených podmienok konať aj bohoslužby.

Na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní s epidemiológmi to povedal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Pri bohoslužbách budú musieť veriaci nosiť rúško a dodržiavať odstupy. Kostoly a chrámy by taktiež mohli na odporúčanie premiéra v nedeľu vyčleniť čas na jednu omšu, na ktorej sa budú môcť zúčastniť len seniori. Na bohoslužbách zároveň nebudú môcť participovať ľudia, ktorí sú v povinnej karanténe.

„Pri vstupe do chrámov bude dezinfekcia na ruky. Sväté prijímanie sa bude môcť podávať len do rúk, nie do úst. V chrámoch a kostoloch bude musieť byť zabezpečené aj dostatočné a pravidelné vetranie. Na laviciach a zemi budú presne vyhradené odstupy a bude platiť zákaz podávania si rúk. Veriaci budú dva metre od seba,“ priblížil Matovič.

Hlavný hygienik Ján Mikas na tlačovke doplnil, že po dohode s predstaviteľmi Konferencie biskupov Slovenska (KBS) budú kňazi usmerňovať veriacich, akým spôsobom sa majú v kostoloch správať. V kostoloch by mali byť vyznačené miesta, kde môžu ľudia sedieť a stáť.

Matovič vysvetlil, že počet ľudí na omšiach nebude obmedzený podľa rozlohy kostola, teda nebude platiť pravidlo 25 štvorcových metrov na jednu osobu. Argumentuje väčším objemom vzduchu a menším pohybom ľudí. Priblížil, že v kostoloch budú označené miesta pre ľudí v každej druhej lavici, dva metre od seba, rovnako i mimo lavíc.

Premiér dnes ozrejmil, že Slovensko urýchli otváranie prevádzok obchodov a služieb, ktoré boli obmedzené vplyvom opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Od stredy 6. mája tak podľa Matoviča preskočí rovno na tretiu fázu pôvodného plánu otvárania ekonomiky. Tento týždeň tak budú môcť svoje prevádzky otvoriť za prísnych hygienických opatrení napríklad aj kaderníctva, ubytovacie zariadenia, reštaurácie aj s terasami a tiež obchody bez obmedzenia rozlohy.

Predseda vlády tvrdí, že je to dôsledok výrazného zlepšenia epidemiologickej situácie, vyzýva však na pokračovanie dodržiavania opatrení, aby sa rast infikovaných novým koronavírusom opäť nezačal zvyšovať. „Vzhľadom na mimoriadnu zodpovednosť ľudí a rešpekt voči pravidlám sme dokázali výskyt vírusu znížiť na absolútne minimum. Dokázali sme byť úspešní nad očakávania,“ vyhlásil na pondelňajšej tlačovej konferencii.