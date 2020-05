S kým by si legendárny Gretzky zahral v útoku? Na týchto hráčov nešetril chválou

Wayne Gretzky (59) je v týchto dňoch dlhodobej prestávky v NHL stále v kurze. Najväčšia legenda profiligy mala menovať najlepších hráčov súčasnosti.

Ak by mal fenomenálny Kanaďan na výber, s kým zo súčasných hráčov by si chcel zahrať v útoku, siahol by po krajanovi Connorovi McDavidovi a Rusovi Alexandrovi Ovečkinovi. Vzápätí vysvetlil, prečo si zvolil práve kapitánov Edmontonu a Washingtonu.

"Connora by som si vzal pre jeho rýchlosť a schopnosť otvoriť priestor na ľade pre spoluhráčov. A čo sa týka Ovečkina, dajte mu puk a buďte si istý, že buď skóruje alebo si prinajmenšom utvorí gólovú šancu. S týmito dvoma by bolo veľa zábavy na ľade," uviedol Wayne Gretzky počas videohovoru "#HockeyAtHome".

Držiteľ mnohých rekordov v NHL vymenoval aj ďalších hráčov, ktorí podľa neho v súčasnosti dominujú v profilige. V jeho menoslove sa objavili momentálny líder produktivity Leon Draisaitl z Edmontonu, kapitán Pittsburghu Sidney Crosby a aj dvaja hráči z Toronta - jeden z najlepších strelcov súťaže Auston Matthews a Mitchell Marner. "Tých kvalitných hráčov je ešte oveľa viac. Zodpovedať túto otázku je veľmi ťažké," podotkol Gretzky.

Stále len 23-ročný McDavid vstúpil do NHL v sezóne 2015/2016 a odvtedy v 351 zápasoch stihol nazbierať 469 bodov za 162 gólov a 307 asistencií. Za sebou má tri stobodové sezóny a v tej aktuálnej mu k tejto méte chýbajú iba tri body, hoci odohral iba 64 zápasov. Ovečkin bol pred prerušením súťažného ročníka spoločne s Davidom Pastrňákom na čele poradia strelcov so 48 gólmi. Jeho 706 gólov v sumáre doterajšej kariéry ho aktuálne radí na historicky ôsme miesto medzi najlepšími strelcami.

Tridsaťštyriročný rodák z Moskvy potrebuje 189 gólov na vyrovnanie absolútneho rekordu Waynea Gretzkého. Ešte pred pár rokmi sa otvorene hovorilo, že historické zápisy tohto Kanaďana / 894 gólov + 1963 asistencií / zrejme nikto nikdy neprekoná. "Ak by som hral po boku Ovečkina, mal by som ešte viac asistencií," povzdychol si Gretzky a ešte doplnil: "On má naozaj vysoké percento premenených šancí. Kedykoľvek sa do nejakej dostane, skončí sa to gólom."