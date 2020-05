Shiffrinová sa chopila strojčeka, bratove vlasy išli dole: Výsledok stojí za to!

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (25) už v domácej izolácii predviedla mnoho svojich talentov od tanca až po spev. Teraz sa pustila do strihania vlasov. Ako to dopadlo?

Keďže kadernícke salóny sú prevažne po celom svete v čase pandémie koronavírusu zatvorené, Mikaelin starší brat Taylor Shiffrin zveril svoje zapustené háro do rúk sestre. Videom zo strihania sa lyžiarka pochválila na sociálnej sieti. Mikaela na začiatku najprv "študovala", ako sa strojček zapína, kým jej to neukázal brat. Potom sa so smiechom pustila do práce. Počas celého procesu strihania sa náramne zabávala, no výsledný účes sa jej naozaj podaril. Spokojný bol aj jej brat.

okomentovala svoju novú záľubu.žartovala ďalej v popise k videu. My si myslíme, že niekoľko dobrovoľníkov by sa určite našlo, čo poviete?