Matovič na margo nového generálneho prokurátora: Dohoda na mene zatiaľ nie je

Koaliční partneri už diskutovali o novom generálnom prokurátorovi, dohoda na mene zatiaľ nie je. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) to povedal v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Skonštatoval, že z programového vyhlásenia vlády (PVV) sa bude koalícia snažiť naplniť čo najviac, pripustil, že niektoré opatrenia sa budú musieť odložiť vzhľadom na krízu. Kritizoval súčasné médiá, zastáva nápad vládnych novín. "Nie je dohoda na mene, tri štyri mená zazneli a každý jeden je veľmi dobrý kandidát," priblížil Matovič v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora s tým, že ho potešila konštruktívna diskusia aj návrhy koaličných partnerov. Ak by vybrali hociktorého zo spomínaných kandidátov, šlo by podľa neho o osobu, za ktorú by sa nikto nehanbil postaviť. Mená však nekonkretizoval.

V súvislosti s PVV a jeho naplniteľnosťou skonštatoval, že bude potrebné okresať nezmyslené výdavky, pričom kritizoval predchádzajúcu vládu. Poznamenal, že vzhľadom na krízu bude dôležitá spolupatričnosť a zodpovednosť. Potrebu vidí v podpore domácich produktov a firiem. Ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, by podľa neho mali investovať, aby tak dali prácu ďalším. Podotkol, že ak príde druhá vlna koronakrízy, slovenská ekonomika ju nemusí prežiť.

Pripustil, že niektoré navrhované opatrenia budú musieť odložiť. "Budeme sa musieť postaviť aj pred nepopulárne rozhodnutia. Musí byť na tom najprv dohoda v koalícii," uviedol s tým, že bude potrebné sa spolu postaviť pred občanov, čestne im hovoriť o tom, čo si môžeme dovoliť teraz a čo až neskôr. Za prioritu označil aj školstvo. "Samozrejme, že školstvo musí byť popri zdravotníctve alfou a omegou. Ak budeme mať ľudí chorých a hlúpych, nikam sa nedopracujeme," podotkol s tým, že túto kapitolu mal na starosti minister školstva a ako ju napísal, tak si za tým musí stáť.

Premiér sa vyjadril aj k plánovaným vládnym novinám. Odmieta, že by šlo o propagandu. Poskytnúť majú podľa neho kompletný odpočet toho, koľko sa vybralo financií, minulo, koľko a odkiaľ sa požičiavalo, ale aj odpočet zákonov, ktoré sa v rámci rezortov prijímali. "Ak by to bolo o tom, že slovenské médiá tiež iba sprostredkúvajú pravdu ľuďom a nesnažia sa ňou manipulovať, v tom prípade vládne noviny nepotrebujeme. Bohužiaľ, mnohé médiá manipulujú pravdou a podsúvajú ľuďom iba svoj obraz," tvrdí.